أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرغراند" الاثنين تعليق التداول بأسهمها في بورصة هونغ كونغ من دون أن توضح أسباب هذه الخطوة.

وكان سعر سهم الشركة التي ترزح تحت ديون هائلة قد هوى نحو 80% منذ بداية العام، في الوقت الذي تقترب فيه الشركة من شفير الإفلاس.

وقالت الشركة في بيان: "سيتوقف التداول بأسهم مجموعة إيفرغراند الصينية" في بورصة هونغ كونغ، مضيفة أنه "بناء على ذلك سيجري أيضاً وقف التداول بجميع المنتجات المتعلقة بالشركة في الوقت نفسه".

لكن لم يجرِ تعليق التداول بأسهم شركة السيارات الكهربائية التابعة للمجموعة التي ألغت الأسبوع الماضي مقترحاً لإدراجها في بورصة شانغهاي، على الرغم من تراجع سهمها 6% في التعاملات الأولى.

والأسبوع الماضي أعلنت إيفرغراند اعتزامها بيع حصة تملكها في مصرف صيني إقليمي بقيمة 1.5 مليار دولار، مع مكافحتها لتسديد الفوائد لحملة سنداتها.

وتوجد خشية أن يتكرر في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سيناريو مصرف "ليمان براذرز" الأمريكي الذي تسبب إفلاسه في الأزمة التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2008.

وتتجه كل الأنظار إلى الحكومة الصينية التي لم تحدد ما إذا كانت تنوي التدخل لصالح المجموعة الخاصة أم لا.

وطلبت السلطات الصينية من الحكومات المحلية الاستعداد لانهيار محتمل لمجموعة "إيفرغراند" وفقاً لتقارير، ما يشير إلى أن خطة إنقاذ حكومية كبيرة غير مرجحة.

وأدى نقص السيولة لدى المجموعة إلى احتجاجات نادرة من نوعها أمام مكاتبها في الصين، حيث يطالب مستثمرون وموردون باستعادة أموالهم.

وأقرت المجموعة بأنها تواجه "تحديات غير مسبوقة"، محذرة من أنها قد لا تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.