قال متحدث باسم حركة طالبان إن قوات الحركة دمرت خلية لتنظيم داعش الإرهابي في شمال كابل في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد وقوع انفجار خارج مسجد في العاصمة الأفغانية أدى إلى مقتل وإصابة لعدد من المدنيين.

ولم يرد تأكيد لكون العملية مرتبطة بشكل مباشر بانفجار الأحد الذي كان على ما يبدو أخطر هجوم وقع في العاصمة الأفغانية منذ انسحاب القوات الأمريكية نهاية أغسطس/آب.

وأعلن بالفعل الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم تنظيم الدولة الإسلامية-خراسان مسؤوليته عن هجمات وقعت على أهداف تابعة لطالبان، ولم يُسَوِّ التنظيم بعد خلافاته مع طالبان التي انتصرت على الحكومة المدعومة من الغرب في كابل في أغسطس/آب.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن وحدة خاصة من طالبان شنت عملية ضد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في الحي 17 شمال كابل بساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأضاف في بيان على تويتر بساعة مبكرة من صباح الاثنين: "جرى تدمير قاعدة تنظيم الدولة الإسلامية بالكامل وقتل جميع عناصر التنظيم بداخلها نتيجة هذا الهجوم الحاسم والناجح".

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بوقوع اشتباكات عنيفة بالمنطقة، وأكد السكان الذين جرى الاتصال بهم أنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار خلال الليل.

وقالت حركة طالبان التي تقاتل أيضاً فلول القوات الموالية لأحمد مسعود زعيم المعارضة من منطقة بنجشير شمال كابل إنها تسيطر بشكل شبه كامل على البلاد.

لكن أعمال العنف التي وقعت الأحد وسلسلة من الحوادث الصغرى التي وقعت في الأيام الأخيرة بمناطق من بينها ننكرهار على الحدود مع باكستان وبروان شمال كابل أظهرت أن التهديدات الأمنية لم تنتهِ.

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجمات بالقنابل في مدينة جلال أباد الشرقية، وكذلك عن هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 13 جندياً أمريكياً وعشرات المدنيين الأفغان الذين احتشدوا خارج بوابات مطار كابل، في محاولة مستميتة لتأمين مقاعد في رحلات الإجلاء.