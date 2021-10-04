سياسة
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السلطات المصرية تقبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بأرضهما بالفيوم
ألقت شرطة الآثار المصرية القبض على شقيقين بتهمة التنقيب عن الآثار في قطعة أرض يملكانها بالفيوم.
السلطات المصرية تقبض على شقيقين ينقبان عن الآثار بأرضهما بالفيوم
تبيَّن وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض وكذلك ضبط 14 قطعة يشتبه في أثريتها داخل مسكنهما، وفرد خرطوش / Reuters
4 أكتوبر 2021

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على شقيقين بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بالفيوم، حيث ضبطت بحوزتهما قطع أثرية تعود إلى العصور الفرعونية والرومانية والعثمانية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار في مصر أن شقيقين يحفران وينقبان عن الآثار في قطعة أرض يملكانها بدائرة مركز شرطة سنهور بالفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم جرى ضبطهما والأدوات المستخدمة في أعمال الحفر، وتبين وجود 4 حفر دائرية الشكل بقطعة الأرض، وكذلك ضبط 14 قطعة يشتبه في أثريتها داخل مسكنهما، وفرد خرطوش.

وبعرض القطع المضبوطة على الجهات المعنية أفادت بأن 8 تماثيل يشتبه في أثريتها، وأن تمثالاً غير أثري وباقي القطع أثرية، ترجع إلى العصور الفرعونية والرومانية والعثمانية.

وقد أقر المتهمان بالحفر والتنقيب عن الآثار بقصد الاتجار، والسلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، فيما جرى تحرير محضر بحقهما وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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