أعلن أحمد نايف الدليمي مندوب العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيره في القاهرة بدء تفعيل الاتفاقيات بين بلاده ومصر خلال الفترة الماضية.

وأبرم البلدان اتفاقيات ثنائية في قطاعات مختلفة بينها الكهرباء والنفط والصناعة خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى اتفاقات ثلاثية مع الأردن.

وقال الدليمي في تصريح لجريدة "الصباح" الحكومية العراقية الاثنين إن "أهم مشروعات هذه الاتفاقيات (بين مصر والعراق) الربط الكهربائي والنقل البري والمنطقة الصناعية والإعمار مقابل النفط".

وأضاف أن "العراق ليس قاصراً بالخبرة أو الكفاءة، بيد أن حجم الدمار الذي حدث فيه يتطلب تكاتفاً وتعاوناً من مصر".

وبين وجود "تنسيق فعلي بمجال الأمن والدفاع والمجالات السياسية"، لافتاً إلى وجود "قمم جديدة في القاهرة وبغداد، إضافة إلى زيارات عدة بينهما من قبل كبار مسؤوليهما".

وخلال الأشهر القليلة الماضية تبادل مسؤولو البلدين زيارات لتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه إضافة إلى إبرام اتفاقات جديدة.