سياسة
1 دقيقة قراءة
الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان يحصدان جائزة نوبل للطب 2021
أعلنت اللجنة المسؤولة عن جوائز نوبل فوز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب لعام 2021.
الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديم باتابوتيان يحصدان جائزة نوبل للطب 2021
الجائزة المرموقة تتكون من ميدالية ذهبية و10 ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي أكثر من 1.14 مليون دولار
4 أكتوبر 2021

فاز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب لعام 2021، تقديراً لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس.

جاء ذلك وفق ما أعلنته اللجنة المسؤولة عن هذه المكافآت العريقة في استوكهولم الاثنين.

وقالت اللجنة إن "الاكتشافات الرائدة للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه".

والعام الماضي ذهبت الجائزة إلى ثلاثة علماء اكتشفوا فيروس التهاب الكبد الوبائي سي المدمر للكبد، وهو اختراق أدى إلى علاجات للمرض القاتل وإجراء اختبارات لمنع انتشار الوباء.

والجائزة المرموقة تتكون من ميدالية ذهبية و10 ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي أكثر من 1.14 مليون دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us