فاز العالمان الأمريكيان ديفيد جوليوس وأرديرم باتابوتيان بجائزة نوبل للطب لعام 2021، تقديراً لاكتشافاتهما على صعيد مستقبلات الحرارة واللمس.

جاء ذلك وفق ما أعلنته اللجنة المسؤولة عن هذه المكافآت العريقة في استوكهولم الاثنين.

وقالت اللجنة إن "الاكتشافات الرائدة للفائزَين بجائزة نوبل هذا العام سمحت لنا بفهم كيف يمكن للحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية أن تحفز النبضات العصبية التي تسمح لنا بإدراك العالم والتكيف معه".

والعام الماضي ذهبت الجائزة إلى ثلاثة علماء اكتشفوا فيروس التهاب الكبد الوبائي سي المدمر للكبد، وهو اختراق أدى إلى علاجات للمرض القاتل وإجراء اختبارات لمنع انتشار الوباء.

والجائزة المرموقة تتكون من ميدالية ذهبية و10 ملايين كرونة سويدية، أي ما يساوي أكثر من 1.14 مليون دولار.