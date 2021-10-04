سياسة
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البحرية التركية تبعد سفينة أبحاث دخلت جرفها القاري بلا تصريح
قالت وزارة الدفاع التركية الاثنين إن عناصر قيادة القوات البحرية التركية أبعدت سفينة أبحاث دخلت الجرف القاري للبلاد في البحر المتوسط من دون تصريح، وذلك على الرغم من إعلام البحارة مسبقاً بضرورة التنسيق مع تركيا في هذا العمل والحصول على تصريح.
البحرية التركية تبعد سفينة أبحاث دخلت جرفها القاري بلا تصريح
سفينة تابعة للبحرية التركية حذرت سفينة الأبحاث "Nautical Geo" ثم أخرجتها من الجرف القاري / AA
4 أكتوبر 2021

أبعدت عناصر قيادة القوات البحرية التركية سفينة أبحاث دخلت الجرف القاري للبلاد في البحر الأبيض المتوسط من دون تصريح.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الدفاع التركية الاثنين أعلنت إدارة جنوب قبرص الرومية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي إخطار نافتكس يتعلق بأنشطة سفينة "Nautical Geo" للأبحاث.

ولأن معظم العمل المتوخى تنفيذه يقع ضمن الجرف القاري التركي ولعدم التنسيق مع تركيا في هذا الشأن جرت محاولات عبر القنوات الدبلوماسية مع إيطاليا، حيث الشركة المالكة للسفينة، ومالطا التي ترفع علمها.

كما جرى إعلام البحارة بضرورة التنسيق مع تركيا في هذا العمل عبر إخطارَي نافتكس ونوتمار في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

وعلى الرغم من هذه المبادرات من تركيا حاولت سفينة الأبحاث "Nautical Geo" صباح الأحد دخول الجرف القاري التركي من دون تصريح.

وبناء عليه حذرت سفينة تابعة للبحرية التركية "Nautical Geo" ثم أخرجتها من الجرف القاري.

يُذكر أن قوات البحرية التركية منعت أيضاً الأسبوع الماضي السفينة المذكورة من أنشطتها في الجرف القاري الواقع شرقي جزيرة كريت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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