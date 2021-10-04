أبعدت عناصر قيادة القوات البحرية التركية سفينة أبحاث دخلت الجرف القاري للبلاد في البحر الأبيض المتوسط من دون تصريح.

وحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الدفاع التركية الاثنين أعلنت إدارة جنوب قبرص الرومية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي إخطار نافتكس يتعلق بأنشطة سفينة "Nautical Geo" للأبحاث.

ولأن معظم العمل المتوخى تنفيذه يقع ضمن الجرف القاري التركي ولعدم التنسيق مع تركيا في هذا الشأن جرت محاولات عبر القنوات الدبلوماسية مع إيطاليا، حيث الشركة المالكة للسفينة، ومالطا التي ترفع علمها.

كما جرى إعلام البحارة بضرورة التنسيق مع تركيا في هذا العمل عبر إخطارَي نافتكس ونوتمار في 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

وعلى الرغم من هذه المبادرات من تركيا حاولت سفينة الأبحاث "Nautical Geo" صباح الأحد دخول الجرف القاري التركي من دون تصريح.

وبناء عليه حذرت سفينة تابعة للبحرية التركية "Nautical Geo" ثم أخرجتها من الجرف القاري.

يُذكر أن قوات البحرية التركية منعت أيضاً الأسبوع الماضي السفينة المذكورة من أنشطتها في الجرف القاري الواقع شرقي جزيرة كريت.