سياسة
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السودان.. 4 إصابات في اشتباكات بين قوات الأمن و"خلية إرهابية"
قال شهود في حي جبرة إنهم شاهدوا قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع مجموعة داخل بناية سكنية، كما أغلقت القوات الطريق الرئيسي في المنطقة. ووصف التليفزيون الرسمي تلك المجموعة بأنها "خلية إرهابية".
السودان.. 4 إصابات في اشتباكات بين قوات الأمن و"خلية إرهابية"
وصف التليفزيون الرسمي المجموعة التي جرى الاشتباك معها بأنها "خلية إرهابية" / Reuters
4 أكتوبر 2021

ذكر التليفزيون الرسمي وشهود أن قوات الأمن السودانية اشتبكت مع مسلحين في جنوب العاصمة الخرطوم الاثنين بعد أيام من تنفيذ مداهمة ضد ما وصفه مسؤولون بأنه خلية مرتبطة بتنظيم داعش الإرهابي في ذات المنطقة.

وقال شهود في حي جبرة لوكالة رويترز إنهم شاهدوا قوات الأمن تتبادل إطلاق النار مع مجموعة داخل بناية سكنية، كما أغلقت القوات الطريق الرئيسي في المنطقة. ووصف التليفزيون الرسمي تلك المجموعة بأنها خلية إرهابية.

من ناحية أخرى أفادت مصادر أمنية سودانية لوكالة الأناضول بإصابة 4 أشخاص، في تبادل إطلاق النار، دون أن يحدد ما إن كان المصابون يتبعون قوات الأمن أو الخلية، أو طبيعة إصاباتهم.

ويوم الثلاثاء الماضي قالت المخابرات العامة السودانية في بيان، إن خمسة أفراد من قوة أمنية تابعة لها قُتلوا وأصيب سادس في اشتباك خلال مداهمة استهدفت خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الخرطوم وتمكنت القوات وقتها وفقاً للبيان من اعتقال 11 مشتبهاً به من جنسيات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن أربعة أجانب من تلك المجموعة تَمكَّنوا من الفرار وقوات الأمن تطاردهم بعد المداهمة التي شملت أماكن في جبرة ومناطق أخرى بالعاصمة.

ومثل تلك الأحداث التي يشتبه في تورُّط مسلحين متشددين فيها نادرة نسبياً في السودان رغم أن البلاد كانت في فترة من الفترات ملاذاً لجماعات مسلحة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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