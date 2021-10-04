سياسة
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مرصد أوروبي: 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب
تسبب الحصار الإسرائيلي طويل الأمد في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب، فيما يبقى سكان القطاع المحاصَر يتسممون ببطء.
مرصد أوروبي: 97% من مياه غزة غير صالحة للشرب
يعيش في غزة أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية قاسية للغاية / AA
4 أكتوبر 2021

قال المرصد الأورومتوسطي والمعهد العالمي للمياه والبيئة والصحة (GIWEH) الاثنين، إن 97 بالمئة من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب.

جاء ذلك في بيان مشترك لهما أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، خلال الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس، حسب ما نشره المرصد.

وقال البيان إن "الحصار الإسرائيلي طويل الأمد تسبب في تدهور خطير للأمن المائي في غزة، لتصبح 97% من المياه غير صالحة للشرب، فيما يبقى سكان القطاع المحاصَر يتسممون ببطء".

وأضاف أن "أزمة الوقود وانقطاع الكهرباء المستمر تعوق تشغيل آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، الأمر الذي أدّى إلى تصريف نحو 80% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة في غزة في البحر، فيما يتسرب 20% منها إلى المياه الجوفية".

وحسب البيان، قال محمد شحادة مسؤول البرامج والاتصال لدى المرصد، إن "الهجوم العسكري الإسرائيلي الأخير على غزة في مايو/أيار الماضي فاقم الأزمة الموجودة أصلًا نتيجة الدمار الكبير الذي ألحقه في البنى التحتية في جميع محافظات القطاع".

وشنت إسرائيل عدواناً على غزة، استمر 11 يوماً، في الفترة بين 10 و21 مايو/أيار الماضي، مما أسفر عن استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين، فيما ردّت الفصائل الفلسطينية على العدوان بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.

وأضاف أن "نحو ربع الأمراض المنتشرة في غزة ناتج عن تلوث المياه، و12% من وفيات الأطفال والرضع مرتبطة بأمراض معوية ذات صلة بالمياه الملوثة".

وأشار إلى أن "سكان غزة يبقون عاجزين فيما يشهدون التسمم البطيء لأطفالهم، إما من خلال مياه الشرب وإما من خلال الزراعة في تربة ملوثة، بلا أي أفق لمعالجة تلك الكارثة".

وتابع بأنه "لا مبرر على الإطلاق لاستمرار هذا الوضع في غزة".

ودعا شحادة السلطات الإسرائيلية والمجتمع الدولي إلى "ضمان حقّ السكان بشكل كامل في الأمن المائي".

ويعيش في غزة أكثر من مليونَي فلسطيني يعانون أوضاعاً معيشية قاسية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل للقطاع منذ فازت حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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