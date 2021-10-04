سياسة
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عطل مفاجئ يوقف فيسبوك وإنستغرام وواتساب
تسبب عطل تقني مفاجئ في توقف تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب المملوكة لشركة فيسبوك.
عطل مفاجئ يوقف فيسبوك وإنستغرام وواتساب
العطل الفني تسبب في توقف تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب / AA
4 أكتوبر 2021

أسفر عطل تقني مفاجئ عن توقف تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب المملوكة لشركة فيسبوك.

وقال موقع "داون ديتيكتور" إن "مستخدمين أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة فجأة في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الموقع أنه "تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة اعتباراً من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش".

من جانبها قالت شركة فيسبوك إنها "تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها ومنتجاتها".

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

فيما لم تُشِر الشركة التي تملك التطبيقات الثلاثة إلى سبب العطل التقني أو المدة المتوقع إصلاحه خلالها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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