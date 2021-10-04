انتقد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مزاعم إيرانية حول وجودٍ إسرائيلي قرب الحدود بين أذربيجان وإيران، متسائلاً: "هل على ذلك أي دليل؟".

جاء ذلك في كلمة له الاثنين، خلال لقائه مواطنيه في مدينة جبرائيل بإقليم قره باغ، التي يزورها تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لتحريره من أرمينيا.

ونفى علييف أن يكون في المنطقة الحدودية بين بلاده وإيران وجود إسرائيلي، متسائلاً: "هل على ذلك أي دليل؟".

وأكّد أن أذربيجان لا تسمح بإلقاء الآخرين افتراءات عليها لا أساس لها من الصحة.

وشدّد على أن أذربيجان بلد مستقلّ وتدرك جيداً مع أي بلد تقيم علاقات وفي أي مستوى.

والسبت أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده "لن تقبل بأي وجود للكيان الصهيوني قرب حدودنا، وأبلغت أذربيجان بهذا الأمر"، حسبما نشرت قناة العالم الإيرانية.

وكانت وسائل إعلام مقربة من إيران نقلت عن أمير موسوي، الدبلوماسي الإيراني السابق، قوله إن معلومات وصلت إلى إيران بوجود 1000 عنصر إسرائيلي داخل أراضي أذربيجان.