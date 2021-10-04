شهدت منصة تويتر حملة ساخرة من العطل الذي ضرب فيسبوك وتطبيقاتها ومنصاتها، بما فيها إنستغرام وواتساب.

ونشرت شركة تويتر ورئيسها التنفيذي ومؤسسها جاك دورسي وآلاف المغردين تعليقات لاذعة وساخرة من فيسبوك.

وبعد العطل المستمر منذ ساعات، نشر حساب تويتر الرسمي تغريدة جاء فيها: "مرحباً بالجميع حرفياً"، في إشارة إلى الإقبال الكثيف على منصته في ظل تعطل فيسبوك.

وقال مغردون إن الجميع جاء إلى تويتر للتأكد من خبر تعطل فيسبوك وتطبيقاتها.

وعلق جاك دورسي على تغريدة لشخص يدعي أن نطاق موقع فيسبوك معروض للبيع، قائلاً: "كم السعر؟".

ونشر مغردون مقاطع فيديو وتغريدات تسخر من فيسبوك، خاصة مع انتظارهم لساعات دون عودة الخدمة.

وحتى الآن، أعلن عن تراجع أسهم شركة فيسبوك 5.63% بعد تعطل المنصة وتطبيقَي إنستغرام وواتساب.

ولم تُشِر شركة فيسبوك التي تملك التطبيقات الثلاثة إلى سبب العطل التقني أو المدة المتوقع إصلاحه خلالها.

ولذلك، تساءل مغردون عن سبب غياب مؤسس ومدير فيسبوك، مارك زوكربيرغ بسخرية كبيرة.