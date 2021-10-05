سياسة
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التليفزيون الألماني: الصناعات العسكرية التركية تتصاعد وتكتسب زخماً كبيراً
نوهت القناة الألمانية الأولى بدور الرئيس رجب طيب أردوغان في تحويل تركيا إلى قوة إقليمية، الأمر الذي أكسب الصناعات الدفاعية التركية زخماً كبيراً.
التليفزيون الألماني: الصناعات العسكرية التركية تتصاعد وتكتسب زخماً كبيراً
تطرق التقرير إلى ما أعلنه مجلس المصدرين الأتراك من تصدير تركيا أسلحة إلى 169 دولة / Others
5 أكتوبر 2021

سلطت القناة الألمانية الأولى الضوء على تطور الصناعات العسكرية التركية، مؤكدة أنها في تصاعد.

جاء ذلك في تقرير نشرته القناة على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى أن الطائرات المسيرة تتصدر صادرات الصناعات الدفاعية التركية.

كما نوهت بدور الرئيس رجب طيب أردوغان في تحويل تركيا إلى قوة إقليمية، الأمر الذي أكسب الصناعات الدفاعية التركية زخماً كبيراً.

وأضافت أنه بعد أن كانت في تركيا 56 شركة صناعات دفاعية عام 2002، فإن هذا الرقم ارتفع إلى 1500 شركة بحلول عام 2020.

وتَطرَّق التقرير إلى ما أعلنه مجلس المصدرين الأتراك، من تصدير تركيا أسلحة إلى 169 دولة، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، محقّقة زيادة بنسبة 138% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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