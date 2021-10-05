سلطت القناة الألمانية الأولى الضوء على تطور الصناعات العسكرية التركية، مؤكدة أنها في تصاعد.

جاء ذلك في تقرير نشرته القناة على موقعها الإلكتروني، أشارت فيه إلى أن الطائرات المسيرة تتصدر صادرات الصناعات الدفاعية التركية.

كما نوهت بدور الرئيس رجب طيب أردوغان في تحويل تركيا إلى قوة إقليمية، الأمر الذي أكسب الصناعات الدفاعية التركية زخماً كبيراً.

وأضافت أنه بعد أن كانت في تركيا 56 شركة صناعات دفاعية عام 2002، فإن هذا الرقم ارتفع إلى 1500 شركة بحلول عام 2020.

وتَطرَّق التقرير إلى ما أعلنه مجلس المصدرين الأتراك، من تصدير تركيا أسلحة إلى 169 دولة، خلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي، محقّقة زيادة بنسبة 138% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق له.