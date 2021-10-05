سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 5 أكتوبر/تشرين الأول 2021
جاوش أوغلو أكد تأييد بلاده الدبلوماسية فيما يخص شرق المتوسط / AA
5 أكتوبر 2021

أهم الأحداث:

جاوش أوغلو: نؤيد الدبلوماسية في شرق المتوسط بلا تفريط في حقوقنا، وعطل مفاجئ يوقف فيسبوك وإنستغرام وواتساب.

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جاوش أوغلو: نؤيد الدبلوماسية في شرق المتوسط بلا تفريط في حقوقنا

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تأييد أنقرة للدبلوماسية والتقاسم العادل للثروات شرقي المتوسط، ودفاعها في الوقت نفسه عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك حتى النهاية. [TRT عربي]

وفي مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي في وارسو لفت جاوش أوغلو إلى أن تركيا طالما منحت الدبلوماسية الأولوية، رداً على سؤال حول الخطوات الاستفزازية والأحادية لليونان وجنوب قبرص شرقي المتوسط. [TRT عربي]

وأضاف: "لكن عند نفاد الدبلوماسية ننزل إلى الميدان لإعادة الجميع إلى طاولة الدبلوماسية". [TRT عربي]

عطل مفاجئ يوقف فيسبوك وإنستغرام وواتساب

أسفر عطل تقني مفاجئ عن توقف تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب المملوكة لشركة فيسبوك. [TRT عربي]

وقال موقع "داون ديتيكتور" إن "مستخدمين أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة فجأة في جميع أنحاء العالم". [TRT عربي]

وأضاف الموقع أنه "تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة اعتباراً من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش". [TRT عربي]

من جانبها قالت شركة فيسبوك إنها "تدرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتها ومنتجاتها". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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