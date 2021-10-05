سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس التونسي يقول إن 1.8 مليون مواطن خرج إلى الشارع يوم الأحد تأييداً له
قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع الأحد في مسيرات داعمة له، ولكن بدا أن المشاركين فيها أقل من ذلك الرقم بكثير. وذكر صحفيون عن وكالة رويترز أن أكثر من 8000 شخص شاركوا في المظاهرة الرئيسية وسط العاصمة تونس.
الرئيس التونسي يقول إن 1.8 مليون مواطن خرج إلى الشارع يوم الأحد تأييداً له
قال صحفيون من وكالة رويترز  إن أكثر من 8000 شخص شاركوا في المظاهرة الرئيسية وسط تونس العاصمة / Reuters
5 أكتوبر 2021

قال الرئيس التونسي قيس سعيد الاثنين إن 1.8 مليون مواطن خرجوا إلى الشوارع أمس في مسيرات داعمة له، ولكن بدا أن المشاركين فيها أقل من ذلك الرقم بكثير.

وقال سعيد في تسجيل مصور نشره مكتبه على الإنترنت: "لقد كان يوماً تاريخياً نزل فيه نحو 1.8 مليون إلى الشارع مهللين".

وأضاف في التسجيل المصور لاجتماعه مع رئيسة الوزراء المكلفة: "الشعب قال كلمته... لن نخيب آمال التونسيين".

وقال صحفيون من وكالة رويترز عن المظاهرة الرئيسية وسط تونس العاصمة إن أكثر من 8000 شخص شاركوا فيها.

وقال شهود ووسائل إعلام محلية إن آلافاً آخرين تظاهروا في صفاقس وعدد من المدن الأخرى.

كما قدرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، وهي مملوكة للدولة ومستقلة تحريرياً عن السلطات، عدد المتظاهرين الأحد بنحو 8000.

ويبلغ عدد سكان تونس نحو 12 مليوناً. وفي يوليو/تموز علق الرئيس عمل البرلمان المنتخب وعزل رئيس الوزراء في إجراءات وصفها معارضوه بانقلاب، كما ألغى معظم بنود الدستور وقال إنه سيعدله.

وألقى تدخُّله بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 التي أنهت الحكم الشمولي وأطلقت شرارة ما سمي الربيع العربي. وعلى الرغم من أن إجراءات الرئيس لقيت تأييداً شعبياً على ما يبدو، فإنها واجهت في الأسابيع القليلة الماضية معارضة متزايدة من النخبة السياسية والمانحين الأجانب، في وقت تواجه فيه تونس أزمة وشيكة في المالية العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us