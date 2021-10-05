سياسة
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بعد ليلة طويلة.. عودة تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام إلى العمل
أعلنت فيسبوك سبب العطل التقني الذي أدى إلى توقف تطبيقاتها الأشهر عن العمل لسبع ساعات متواصلة، ما سبَّب خسارة هي الأكبر في تاريخ الشركة.. ما التفاصيل؟
بعد ليلة طويلة.. عودة تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستغرام إلى العمل
يحتمل أن يكون عدد المتضررين من تعطل التطبيقات وصل إلى مليارات الأشخاص / Reuters
5 أكتوبر 2021

بدأت تطبيقات "واتساب" و"فيسبوك" و"إنستغرام" الثلاثاء عودة تدريجية إلى العمل في بعض المناطق بالعالم، عقب عطل تقني أدى إلى خروجها عن الخدمة، وتسبب في خسارة الشركة الأم (فيسبوك) لمليارات الدولارات.

وليل الاثنين أعلن فيسبوك أنّ العطل الضخم الذي طال تطبيقات التواصل الاجتماعي التابعة له واستمرّ زهاء سبع ساعات، ناجم عن "تغيير خاطئ في إعدادات" الخوادم.

وأكد فيسبوك في بيان أن "الأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم يعتمدون علينا للبقاء على اتّصال بعضهم ببعض"، مضيفاً: "نتقدّم بالاعتذار لأولئك الذين تأثروا" بانقطاع تلك الخدمات.

ويحتمل أن يكون عدد المتضررين من تعطل التطبيقات قد وصل إلى مليارات الأشخاص، حسب خبراء في مجال الأمن السيبراني.

وسجلت أسهم شركة "فيسبوك" تراجعاً بنسبة 5.63%، بعد توقف التطبيقات عن العمل.

والاثنين أسفر عطل تقني مفاجئ عن توقف تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك".

وقال موقع داون ديتيكتور: "مستخدمون أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الموقع أنه "تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة اعتباراً من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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