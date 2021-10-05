خسر الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرغ قرابة 7 مليارات دولار خلال ساعات، إثر تعطل تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" المملوكة للشركة مساء الاثنين، وفق ما أعلنته وكالة بلومبيرغ.

وأضافت الوكالة أن "ثروة زوكربيرغ الشخصية انخفضت بنحو 7 مليارات دولار خلال ساعات قليلة"، موضحة أن "انخفاض أسهم الشركة أسفر عن انخفاض ثروة زوكربيرغ إلى 120.9 مليار دولار".

وسجلت أسهم شركة "فيسبوك" تراجعاً بنسبة 5.63%، بعد توقُّف تطبيقات "فيسبوك" وإنستغرام" و"واتساب" إثر عطل تقني.

وفي سياق متصل أثر توقُّف "فيسبوك" وتطبيقاتها عن العمل لعدة ساعات، على البورصات العالمية بشكل غير مسبوق.

فقد هوى مؤشر "ناسداك" المجمِّع لأسهم التكنولوجيا في بورصة نيويورك إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر الاثنين، مدفوعاً بخسائر حادة لأسهم شركات أمريكية عملاقة.

وبحلول الساعة 19:54 (ت.غ) هبط "ناسداك" بنسبة 2.4% إلى 14217.5 نقطة.

وهبط سهم "فيسبوك" أكثر من 5%، و"تويتر" نحو 6%، و"جوجل" نحو 2%، و"أمازون" نحو 3%.

كما تسبب العطل في إرباكات وخسائر لملايين المستخدمين، شركات وأفراداً، حول العالم، في وقت يتزايد الاعتماد على الإنترنت في العمل مع تفشي فيروس كورونا.

وشهدت بورصة "وول ستريت" هزة قوية أيضاً، فقد هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.12%، فيما خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز" أكثر من 1.5%.

لم تقتصر تداعيات العطل على البورصات الأمريكية بل امتد الإرباك إلى أسواق الأسهم في أنحاء أوروبا.

فقد أغلق مؤشر الأسهم الأوروبية "يورو ستوكس" بخسارة 0.96%، وهبطت مؤشرات "داكس" الألماني و"كاك" الفرنسي و"فوتسي" البريطاني بنسبة 0.79% و0.61% و0.23% على الترتيب.

والاثنين أسفر عطل تقني مفاجئ عن توقف تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك".

وقال موقع "داون ديتيكتور": "مستخدمون أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الموقع أنه "تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة اعتباراً من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش".

ولاحقاً أعلنت الشركة أن العطل نجم عن "تغيير خاطئ في إعدادات الخوادم" التي تربط من خلال الإنترنت هذه المنصّات بمستخدميها.