قرر الإيليزيه عدم السماح للخباز الفرنسي من أصل تونسي مكرم العكروت، بتزويد القصر بالخبز بعدما أعلن عن فوزه بجائزة أفضل "باغيت" في باريس لعام 2021، وذلك بعد أيام من رصد منشورات قديمة له على موقع فيسبوك وصفت بـ"المعادية لفرنسا".

وقالت الرئاسة إن تزويد العكروت القصر بالخبر "ليس مخططاً له ولم نتواصل معه". وأشارت إلى أنه ليس من المعتاد تزويد الفائز بجائزة أفضل "باغيت" الإليزيه بالخبز.

وقبل أيام اتهم اليمين المتطرف في فرنسا الخباز مكرم العكروت باتخاذه مواقف في السابق مناهضة لفرنسا ومرتبطة بالإسلاميين. إذ نشر موقع "إنترنيت" القريب من اليمين المتطرف يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر/أيلول 2021، صوراً لمنشورات قيل إنها من حساب العكروت على فيسبوك، الذي أُغلق منذ ذلك الوقت، معظمها كتبت بالعربية ويقول في إحداها: "فرنسا تشجع وتنشر الانحطاط في بلادنا لحماية مصالحها الاستعمارية وتدفعنا إلى الابتعاد عن الدين والقيم الإسلامية".

في منشور آخر قال العكروت: "بكينا من أجل شارلي إيبدو ونوتردام، لكن هؤلاء الكلاب في فرنسا لا يبكون عندما تتم السخرية من سيد الخلق".

ونقلت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن رئيس الخبازين في منطقة باريس الكبرى فرانك توماس أن "السيد العكروت أخبرنا بأن حسابه على فيسبوك قد جرى اختراقه".

ولم يحضر العكروت الذي تعرض منذ ذلك الوقت لمضايقات ورسائل تهديدية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستلام جائزته في حفل مهرجان الخبز الذي أقيم في ساحة نوتردام السبت.