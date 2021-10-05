أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن أمله انتهاء التوتر الدبلوماسي مع الجزائر قريباً.

وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأنني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث بعضنا إلى بعض وأن نحرز تقدماً".

وأضاف أنه تربطه علاقات "ودية جداً" مع الرئيس الجزائري.

واستدعت الجزائر السبت سفيرها في باريس بعد أن نقلت صحيفة "لو موند" عن ماكرون قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس "كراهية فرنسا".

وفي اليوم التالي أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقاً لما قاله الجيش الفرنسي.

ويأتي هذا الخلاف إثر توتر حدث الأسبوع الماضي عندما قالت فرنسا إنها ستخفض عدد التأشيرات المتاحة لمواطني بلدان المغرب العربي، ما دفع الجزائر إلى الاحتجاج رسمياً.