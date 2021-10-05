سياسة
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محاولة للتهدئة؟.. ماكرون: نأمل أن تهدأ التوترات مع الجزائر بالحوار
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمقابلة مع إذاعة فرانس إنتر إنه يتمنى أن ينتهي التوتر الدبلوماسي مع الجزائر قريباً، لافتاً إلى أنه تربطه علاقات "ودية جداً" مع الرئيس الجزائري.
محاولة للتهدئة؟.. ماكرون: نأمل أن تهدأ التوترات مع الجزائر بالحوار
ماكرون يقول إنه يأمل انتهاء التوتر الدبلوماسي مع الجزائر قريباً / Reuters
5 أكتوبر 2021

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن أمله انتهاء التوتر الدبلوماسي مع الجزائر قريباً.

وقال ماكرون في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر: "نرجو أن نتمكن من تهدئة الأمور لأنني أعتقد أن من الأفضل أن نتحدث بعضنا إلى بعض وأن نحرز تقدماً".

وأضاف أنه تربطه علاقات "ودية جداً" مع الرئيس الجزائري.

واستدعت الجزائر السبت سفيرها في باريس بعد أن نقلت صحيفة "لو موند" عن ماكرون قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس "كراهية فرنسا".

وفي اليوم التالي أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقاً لما قاله الجيش الفرنسي.

ويأتي هذا الخلاف إثر توتر حدث الأسبوع الماضي عندما قالت فرنسا إنها ستخفض عدد التأشيرات المتاحة لمواطني بلدان المغرب العربي، ما دفع الجزائر إلى الاحتجاج رسمياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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