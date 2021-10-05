سياسة
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"لها مخاطر بيئية".. وزيرة إسرائيلية تحذّر من عقد صفقة النفط مع الإمارات
حذّرت وزيرة البيئة الإسرائيلية الاثنين خلال زيارتها معرض إكسبو دبي، من أن الصفقة المبرمة بين شركة إسرائيلية وشركاء إماراتيين بخصوص نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل لها مخاطر بيئية.
"لها مخاطر بيئية".. وزيرة إسرائيلية تحذّر من عقد صفقة النفط مع الإمارات
وزيرة البيئة الإسرائيلية تحذّر من مخاطر بيئية للصفقة بين شركة إسرائيلية وشركاء إماراتيين لنقل النفط من الخليج إلى أوروبا / AFP
5 أكتوبر 2021

قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية الاثنين خلال زيارتها معرض إكسبو دبي إن الصفقة المبرمة بين شركة إسرائيلية وشركاء إماراتيين بخصوص نقل النفط من الخليج إلى أوروبا عبر إسرائيل لها مخاطر بيئية.

وتُقيِّم الحكومة الإسرائيلية طلباً إذا وافقت عليه ستتدفق بموجبه ناقلات نفط لترسو في ميناء إيلات وتفرّغ شحناتها لتُنقل بعد ذلك عبر خط أنابيب بري إلى ساحل البحر المتوسط. وتُغضب الصفقة دعاة حماية البيئة في إسرائيل.

وقالت وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرج إن الحكومة ستتخذ قراراً "في غضون أسابيع"، لكنها حذّرت أيضاً من أن حدوث أي تسرب نفطي سيُعرض الشعاب المرجانية الشهيرة في إيلات "لخطر كبير لا فكاك منه".

وأضافت الوزيرة لرويترز في معرض إكسبو دبي: "أرى أنه يتعين علينا ألّا نزيد أي مخاطر بيئية في الخليج (إيلات)".

وأبرمت شركة أوروبا-آسيا لخطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل الصفقة مع شركة "ميد ريد لاند بريدج" التي يشترك في ملكيتها مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون العام الماضي بعد تطبيع العلاقات بين البلدين.

وانتقد مجلس الشراكة الأوروبية الأطلسية تعليقات الوزيرة ووصفها بأنها "شعبوية" وقال إنه يمتثل لجميع الإرشادات واللوائح وملتزم حماية البيئة.

وأضاف أن شركة معتمدة من الوزارة أجرت دراسة استقصائية للمخاطر ولكن لم يُكشف عن نتائجها.

وقال إن المجلس "سيواصل الحوار" مع الوزارة لكنه حذّر من أن "أي محاولة لتقويض الصفقة سيضر بشدة بالأعمال المستقبلية" بين الشركات الحكومية الإسرائيلية والدولية.

وقالت زاندبرج إنها ناقشت مخاوفها مع سفير الإمارات لدى إسرائيل وإن الحكومتين تتفقان على أن هذه مسألة تجارية لا تؤثر على العلاقات الثنائية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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