أعلنت شركة أوتوكار، إحدى شركات مجموعة "كوتش" Koç، فوزها بمناقصة لمد احتياجات النقل العام في العاصمة الأردنية عمان بـ136 حافلة.

وستقدم أوتوكار أيضاً صيانة للمركبات على مدار عامين وتدريباً للسائقين.

ومن المقرر أن تنتهي الشركة من تسليم 100 حافلة متوسطة الحجم من نوع "دوروك" Doruk، و36 حافلة أخرى من نوع "كنت" Kent يبلغ طول الواحدة منها 12 متراً، لعمان، بحلول نهاية عام 2022.

من جانبه قال مدير عام الشركة سردار غورغوتش، نحن سعداء بقدرتنا على تلبية احتياجات النقل العام المتزايدة في مدينة عمان، التي مرت بمنعطف كبير من خلال المشاريع التي نفذتها في السنوات الخمس الماضية".

وأوضح غورغوتش: "بصفتنا شركة تصنيع حافلات رائدة في تركيا سنعمل على تسهيل حركة النقل العام في العاصمة الأردنية ورفع مستوى الراحة في وسائل النقل العام من خلال مركبات كنت ودوروك".

كما أكد تسليم الشحنة على دفعات تدريجية بدءاً من العام المقبل.