سياسة
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وصفه بالإرهابي.. السجن 18 شهراً لسياسي كندي أساء إلى رجل أعمال مسلم
قضت المحكمة العليا في أونتاريو بكندا  بالسجن 18 شهراً على السياسي كيفن جونستون، على خلفية إساءته إلى محمد فقيه صاحب مطاعم "حلال"، ووصفه إياه بـ"الإرهابي.. وقاتل الأطفال".
وصفه بالإرهابي.. السجن 18 شهراً لسياسي كندي أساء إلى رجل أعمال مسلم
الحكم بالسجن 18 شهراً على السياسي الكندي كيفن جونستون على خلفية إساءته إلى رجل أعمال مسلم
5 أكتوبر 2021

حكمت محكمة كندية الثلاثاء بالسجن 18 شهراً على السياسي كيفن جونستون، على خلفية إساءته إلى محمد فقيه صاحب مطاعم "حلال" في كندا، ووصفه إياه بـ"الإرهابي".

وذكرت الأناضول أن جونستون المرشح لرئاسة بلدية "كالجاري" كان غُرّم عام 2019، 2.5 مليون دولار كندي، بسبب خطابات الكراهية التي استهدف بها رجل الأعمال المسلم.

وإلى جانب الغرامة المالية منع القضاء الكندي حينها جونستون من "توجيه خطابات الكراهية المتعلقة بالدين الإسلامي تجاه فقيه".

وإثر انتهاك السياسي الكندي القرار القضائي السابق وتوجيهه اتهامات وإساءات ضد رجل الأعمال المسلم، قررت المحكمة العليا في أونتاريو فرض عقوبة السجن 18 شهراً على جونستون.

وجاء قرار المحكمة الكندية بحق جونستون إثر وصف الأخير فقيه بـ"الإرهابي" و"قاتل الأطفال"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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