بلغت صادرات تركيا من السيارات إلى بلدان الاتحاد الأوروبي 13 ملياراً و695 مليوناً و361 ألف دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من 2021.

وحسب بيانات جمعتها وكالة الأناضول عن مجلس المصدرين الأتراك واتحاد أولوداغ لمصدّري السيارات في تركيا الثلاثاء فإن صادرات البلاد من السيارات وصلت إلى أكثر من 190 دولة ومنطقة حرة حول العالم خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول 2021.

وحقق إجمالي صادرات القطاع خلال هذه الفترة المذكورة نمواً بنسبة 24%، محققاً عائدات بلغت 21 ملياراً و248 مليوناً و339 ألف دولار.

واستحوذت صادرات السيارات على 13.2% من إجمالي الصادرات التركية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

وفي السياق ذاته استحوذت بلدان الاتحاد الأوروبي على 64.5% من إجمالي صادرات السيارات التركية.

وحققت صادرات تركيا في هذا القطاع إلى بلدان الاتحاد الأوروبي نمواً بنسبة 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحلت ألمانيا في المركز الأول بين بلدان الاتحاد الأوروبي بواقع 3 مليارات و73 مليوناً و428 ألف دولار، تلتها فرنسا بمليارين و353 مليوناً و373 ألف دولار.