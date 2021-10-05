علّق رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون الثلاثاء، على العطل الذي أصاب فيسبوك وواتساب وإنستغرام الاثنين، بالقول إنه "يُظهِر مدى هشاشة واضطراب شركات التواصل الاجتماعي العالمية"، ويُذكّرنا بأهمية إيجاد بدائل وطنية.

وقال ألطون في سلسلة تغريدات، إن "المشكلة التي حدثت في أكثر قنوات التواصل الاجتماعي استخداماً تركيّاً وعالميّاً، اتخذت بالفعل أهمية في تاريخ الاتصالات من ناحية مدتها ونتائجها".

وأكّد ألطون أن تلك المشكلة "التي بيّنت مدى هشاشة واضطراب منصات التواصل الاجتماعي التي يُزعم أنه لا بديل لها، ذكّرتنا مجدداً بأهمية التوصل إلى صيغة وطنية في المجال السيبيراني".

وتابع: "أوضحت لنا تلك المشكلة أيضاً حجم الخطر الذي تتعرّض له بياناتنا، وكيف يمكن بسرعة وسهولة تقييد حرياتنا (على تلك المنصات)، ويمكن لمثل هذه المشكلة أن تتسبب في أضرار لا يمكن إصلاحها للأفراد والمجتمع".

وأشار ألطون إلى أنه "بالإضافة إلى التركيز على إيجاد برمجياتنا المحلية والوطنية، أصبح الآن ضرورياً التأكد من عمل شبكات التواصل الاجتماعي العالمية وفقاً لنظام محدد وموثوق فيه، لا يثعرّض حريات المستخدمين للخطر".

وشدد على أن الدولة التركية تواصل العمل عبر مؤسساتها من أجل ضمان عدم تأثر المواطنين سلباً بمثل هذه المشكلات التي خُلِقت مع العالم الرقمي رغم منافعه الكثيرة.

والاثنين أسفر عطل تقني مفاجئ عن توقف تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" المملوكة لشركة "فيسبوك".

وقال موقع داون ديتيكتور: "مستخدمون أبلغوا عن تعطل التطبيقات الثلاثة بشكل مفاجئ في جميع أنحاء العالم".

وأضاف الموقع أنه "تلقى شكاوى بتعطل التطبيقات الثلاثة اعتباراً من الساعة 15:45 بتوقيت غرينتش".