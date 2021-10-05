فاز ثلاثة علماء من اليابان وألمانيا وإيطاليا بالاشتراك بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2021 عن اكتشافاتهم "الرائدة" المتعلقة بمناخ الأرض، حسبما أعلنت جمعية نوبل في الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في استوكهولم يوم الثلاثاء.

ووفق اللجنة حصل الياباني سيوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان على النصف الأول من الجائزة في "النمذجة الفيزيائية لمناخ الأرض وقياس التباين والتنبؤ بشكل موثوق بالاحترار العالمي".

وقد منح النصف الثاني من الجائزة للإطالي لجورجيو باريزي عن "اكتشاف تفاعل الفوضى والتقلبات في الأنظمة الفيزيائية من المقاييس الذرية إلى المقاييس الكوكبية".

وقال بيان صادر عن الجمعية إن الفائزين قدموا مساهمات رائدة في فهم البشرية للأنظمة المعقدة في كل من المناخ، فضلاً عن الظواهر المعقدة الأخرى.

وقال البيان: "سيوكورو مانابي وكلاوس هسلمان أرسيا أساس معرفتنا بمناخ الأرض وكيف تؤثر البشرية عليه"، "جورجيو باريزي يكافأ لمساهماته الثورية في نظرية المواد المضطربة والعمليات العشوائية".