أعلن اتحاد مصدّري منطقة البحر المتوسط في تركيا، أن صادراتها بلغت 11 ملياراً و310 ملايين دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وفي بيان صادر عنه، قال نجدت سين منسق الاتحاد، إن صادرات المنطقة في سبتمبر/أيلول وحده بلغت 1.48 مليار دولار، محقّقة نمواً بنسبة 62 في المئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضح البيان أن المنتجات الكيماوية حلت في المركز الأول بين صادرات المنطقة، بعائدات بلغت 438.6 مليون دولار.

وعلى صعيد البلدان المستوردة من ولايات المنطقة، حل العراق في المركز الأول بواقع 112.8 مليون دولار، تلته هولندا بـ87.4 مليون دولار، ثم إسبانيا بـ86 مليون دولار.