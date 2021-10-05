أعرب وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الثلاثاء، عن إيمان بلاده بإمكانية حل المشكلات مع اليونان بالوسائل السلمية وعلاقات حسن الجوار والحوار وفقاً للقانون الدولي.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لأقار عقب اجتماعه مع نظيرَيه الجورجي جوانشير بورشولادزي، والأذربيجاني ذاكر حسنوف، في مدينة تيلافي الجورجية الثلاثاء.

ورداً على سؤال حول محاولة سفينة يونانية اختراق الجرف القاري لتركيا في البحر الأبيض المتوسط الأحد، قال أقار: "للأسف حاولَت جارتنا اليونان بإصرارٍ الانتهاك (في الجرف القاري الواقع) شرقي جزيرة كريت وجنوب غربي قبرص، واتخذت عناصرنا المعنية الإجراءات اللازمة".

وأضاف: "على الرغم من كل تحذيراتنا، فإن جارتنا اليونان، للأسف مستمرة في المضايقات والانتهاكات".

والأحد أبعدت عناصر من القوات البحرية التركية سفينة Nautical Geo اليونانية التي دخلت الجرف القاري للبلاد في البحر المتوسط بلا تصريح، على الرغم من إعلام البحارة مسبقاً بضرورة التنسيق مع تركيا في هذا العمل والحصول على تصريح، حسب مصادر في وزارة الدفاع التركية.