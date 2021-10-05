سياسة
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الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طناً من نترات الأمونيوم قرب الحدود مع سوريا
أعلن الجيش اللبناني في بيان الثلاثاء، ضبط أكثر من 28 طناً من مادة نترات الأمونيوم، في بلدة عرسال شمال شرقي لبنان قرب الحدود السورية، والقبض لبناني وثلاثة سوريين في إطار التحقيق بالواقعة.
الجيش اللبناني يعلن ضبط 28 طناً من نترات الأمونيوم قرب الحدود مع سوريا
الجيش قال في بيان إنه يجري فحص عينة من نترات الأمونيوم المضبوطة للتحقق من نسبة النيتروجين فيها
5 أكتوبر 2021

أعلن الجيش اللبناني الثلاثاء، ضبط أكثر من 28 طناً من مادة نترات الأمونيوم، في بلدة عرسال شمال شرقي لبنان قرب الحدود السورية.

وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه "على أثر توافر معلومات حول وجود نترات الأمونيوم في بلدة عرسال، داهمت قوة من الجيش ودورية من مديرية المخابرات بتاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول، محطّة محروقات في البلدة المذكورة".

وأضاف الجيش أنه ضُبطت 28 ألفاً و275 كيلوجراماً من نترات الأمونيوم، مدوَّن على أكياسها أن نسبة النيتروجين 26%.

وأعلن الجيش اللبناني القبض على مواطن و3 سوريين، وإحالتهم للتحقيق، فيما تُفحَص عيّنة من نترات الأمونيوم للتحقق من نسبة النيتروجين.

وفي 4 أغسطس/آب 2020، تسببت نترات الأمونيوم في انفجار هائل بمرفأ بيروت أودى بحياة 217 شخصاً وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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