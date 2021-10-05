أعلنت سلطنة عمان الثلاثاء، مصرع 11 شخصاً وفقدان 9 وإنقاذ 654 آخرين، بسبب الإعصار المداري "شاهين"، خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن "الإعصار شاهين تسبب خلال الأيام الثلاثة الماضية، في وفاة 11 شخصاً، ولا تزال عمليات البحث جارية عن 9 مفقودين".

واستجابت فرق البحث والإنقاذ حتى ظهر الثلاثاء، لـ231 بلاغاً تمكنت خلالها من إنقاذ 654 شخصاً في مواقع متفرقة، منهم 57 احتُجزوا في أودية و66 داخل مركباتهم، و91 في منازلهم، وفق الوكالة.

فيما أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع سلطان عمان هيثم بن طارق، أعرب فيه عن وقوف الأردن بجانب "الأشقاء في سلطنة عُمان في جهودهم المبذولة لمواجهة تداعيات الإعصار المداري".

كما أعرب الملك عبد الله عن تعازيه ومواساته لسلطان عُمان ولأسر الضحايا ولشعب عُمان، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، حسب بيان للديوان الملكي.

والاثنين أفاد المركز الوطني للإنذار المبكّر من المخاطر المتعددة في السلطنة في بيان، بـ"انتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (إعصار شاهين)".

ووصل الإعصار إلى سواحل السلطنة مساء السبت، وسبّب خسائر بشرية وأضراراً مادية، وسط إجراءات حكومية متسارعة لتقليل الأضرار، منها عطلة ليومين، وتدخُّل القوات المسلحة للإنقاذ.

وأمر سلطان عمان الاثنين بـ"تشكيل لجنة وزارية لتقييم الأضرار وتقديم الدعم والمساعدة في أسرع وقت ممكن، مع الإسراع بإصلاح البنية الأساسية وإعادة الخدمات المتضررة".