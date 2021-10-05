تظاهر موظفون وعاطلون عن العمل وطلاب الثلاثاء، في كل أنحاء فرنسا، للمطالبة بـ"إجابات عاجلة"، خصوصاً في ما يتعلق بمسألة الأجور، وإعادة وضع القضايا الاجتماعية في قلب المناقشات، قبل ما يزيد قليلاً على ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

في باريس انطلق آلاف الأشخاص من ساحة الجمهورية في ظل وجود كثيف للشرطة، بعد الثانية ظهراً بقليل، متوجهين نحو الأوبرا، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وردّد المتظاهرون: "علينا جميعاً أن نقاتل معاً. العمال والشباب والعاطلون عن العمل والمتقاعدون، يداً بيد سنفوز".

وقال زعيم الاتحاد العمالي العامّ فيليب مارتينيز قبل الانطلاق: "لن ننتظر حتى اليوم التالي للانتخابات الرئاسية لزيادة الرواتب"، مشدداً على أن "في الأجور في هذا البلد مشكلة"، مشيراً إلى أن نقابته طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور 20%.

وأشار إيف فيرييه الأمين العامّ لاتحاد "قوة العمال"، إلى أن "ارتفاع الأسعار الذي أدّى إلى زيادة الضغط على القوة الشرائية يُظهِر مدى مركزية" مسألة الأجور.

من جانبه، قال المندوب العامّ لنقابة "سوليدير" سيمون دوتيل: "نحن ندعو إلى أن يكون الحد الأدنى للأجور 1700 يورو، وإلى زيادة الرواتب حتى لا يبقى معاش تقاعدي أقلّ من" الحد الأدنى للأجور.