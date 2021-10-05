وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على مشروع قانون يعتبر اتفاقية باريس للمناخ مناسبة للتصديق عليها.

ووُوفِق على مشروع القانون بإجماع أعضاء اللجنة التي عقدت جلسة الثلاثاء، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عاكف تشاغاطاي قليج.

يشار إلى أن تركيا من الدول التي أبدت تأييدها لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحها على برلمانها للتصديق خلال الفترة الماضية، بسبب اعتراضها على الإجحاف الذي كان يطالها في ما يتعلق بموضوع الالتزامات.

ومؤخراً أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة قررت طرح الاتفاقية على أجندة البرلمان للتصديق عليها، إثر مستجدات حصلت في الموضوع وتعهدات قُدّمَت لتركيا.