سياسة
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المغرب يعلّق الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.. ما القصة؟
علّق المغرب الرحلات الجوية المنطلقة من أراضيه مباشرة إلى روسيا بداية من الثلاثاء، حسب بيان لسفارة موسكو في الرباط لم يذكر سبباً لهذه الخطوة، فيما راجت أنباء عن كون "الوضعية الوبائية في روسيا وراء القرار المغربي".
المغرب يعلّق الرحلات الجوية المباشرة مع روسيا.. ما القصة؟
أعلنت روسيا في مايو/أيار الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول بينها المغرب، بعد تعليقها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا / AA
5 أكتوبر 2021

أعلنت السفارة الروسية في الرباط أن السلطات المغربية علقت الرحلات الجوية المنطلقة من أراضيها مباشرة إلى روسيا بداية من الثلاثاء.

وقالت السفارة في بيان عبر صفحتها بفيسبوك: "السلطات المغربية قررت تعليق الرحلات الجوية مع روسيا ابتداءً من اليوم (الثلاثاء)".

وأوضحت السفارة أن القرار يشمل فقط "الرحلات المباشرة بين البلدين", ولم توضح سبب هذه الخطوة، كما لم تصدر على الفور إفادة من السلطات المغربية.

ونقل موقع هسبريس المغربيعن مصدر قال إنه مطلع قوله إن "الوضعية الوبائية في روسيا كانت وراء هذا القرار المغربي المتخَذ ضمن الإجراءات الاحترازية".

وأضاف الموقع أن هذا القرار يهم "رحلتين جويتين مباشرتين في الأسبوع بين المغرب وروسيا، انطلاقاً من الدار البيضاء إلى موسكو".

وأعلنت روسيا في مايو/أيار الماضي استئناف الرحلات الجوية مع 8 دول بينها المغرب، بعد تعليقها ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي عدلت روسيا شروط دخول مواطني المغرب أراضيها، إذ فرضت وصولهم حصرياً عبر رحلات جوية مباشرة أو عبر دولة بيلاروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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