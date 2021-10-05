سياسة
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العدالة والتنمية: ماكرون يهاجم تركيا للتهرب من مواجهة إرث فرنسا الاستعماري
أكد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي أن الرئيس الفرنسي يهاجم تركيا "للتهرب من مواجهة إرث بلاده الاستعماري".
العدالة والتنمية: ماكرون يهاجم تركيا للتهرب من مواجهة إرث فرنسا الاستعماري
عمر جليك: ماكرون  يهاجم تركيا للتهرب من مواجهة إرث فرنسا الاستعماري / AA
5 أكتوبر 2021

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهاجم تركيا "للتهرب من مواجهة إرث بلاده الاستعماري"، وذلك تعليقاً على تصريحات ماكرون الأخيرة بشأن الجزائر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الثلاثاء في مقر الحزب بأنقرة تطرق فيه إلى تصريحات ماكرون حول الجزائر.

ولفت إلى أن الجزائر تطالب فرنسا بمواجهة ماضيها الاستعماري، إلا أن ماكرون عوضاً عن ذلك يوجّه الاتهامات إلى تركيا من خلال الإشارة إلى الإمبراطورية العثمانية.

وأكد جليك أن تصريحات ماكرون لا يمكن أخذها على محمل الجد، وينبغي أن لا تصدر عن رئيس دولة.

وأردف: "إذا كنتم ستُدلُون بتصريح بشأن دولة معيَّنة، فلماذا تزجُّون باسم تركيا وفخامة رئيسنا والدولة العثمانية بهذا الأمر؟".

وأكّد أن تصريح ماكرون بأن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية يستخدمان "ذاكرة مستأجَرة" ينمّ عن قلة احترام.

ولفت إلى أن الشعب الجزائري ذو كرامة ودولته كذلك، وربط ماكرون مسيرة تحول الجزائر إلى دولة وأمة بالاستعمار الفرنسي "تصريح خاطئ ومسيء للغاية".

وأشار إلى أن ماكرون يستهدف تركيا وتاريخها ورئيسها (رجب طيب أردوغان) والدولة العثمانية للتهرب من مواجهة الإرث الاستعماري لفرنسا.

وشدد على أن تصريحات ماكرون خاطئة للغاية، داعياً إياه إلى توخِّي الحذر أكثر عند الإدلاء بتصريحات، وإلا "فإننا سنواصل الردّ عليها".

واتهم ماكرون في تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية الخميس، النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".

كما طعن على وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكراً: "هل كان قبل الاستعمار الفرنسي أمة جزائرية؟".

وزعم ماكرون أنه "كان قبل الاستعمار الفرنسي استعمار" للجزائر، في إشارة إلى فترة الحكم العثماني بين عامي 1514 و1830.

وقال مواصلاً مزاعمه: "أنا مفتون برؤية قدرة تركيا على جعل الناس ينسون تماماً الدور الذي لعبته في الجزائر، والهيمنة التي مارستها، وشرح أن الفرنسيين هم المستعمرون الوحيدون، وهو أمر يصدقه الجزائريون".

ويتفق المؤرخون والمراجع في الجزائر على أن الوجود العثماني في البلاد كان عبارة عن حماية طلبها السكان ضد الاحتلال الإيطالي والإسباني في عدة مدن ساحلية.

وإضافة إلى الرفض الرسمي الكبير، أثارت تصريحات ماكرون حالة من الغضب الشعبي في الجزائر، ووصفتها أحزاب بأنها "مسيئة ومستنكَرة"، واعتبرت أخرى أنها "تنمّ عن حقد دفين تجاه الجزائر وجهل مريب بتاريخها"، فيما قال آخرون إنها "عدائية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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