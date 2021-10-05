تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إنقاذ الأهالي في محافظة الدقهلية بمصر، فتاة بعد أن اختطفها شقيقها وصديقه، في محاولة لإرغامها على التنازل عن حقها في الميراث.

وتظهر الضحية، وهي طبيبة وعضوة في هيئة تدريس إحدى الجامعات، لحظة تجمهر مجموعة من الشبان حولها بعد استغاثتها في أرض زراعية بمحافظة الدقهلية في مدينة المنصورة، وأنزلوها من السيارة ويداها مقيدتان، والدماء تخرج من فمها، وملابسها ممزقة بعد محاولة تجريدها منها.

بدأت الواقعة حين تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطاراً من الفتاة التي تبلغ من العمر 29 عاماً، تقيم بمدينة المنصورة، تتهم فيه شقيقها الأصغر البالغ من العمر 21 عاماً، باستدراجها داخل سيارة خاصة مستعيناً بصديق له بغرض اغتصابها وتصوير فيديو فاضح لها يُستخدم لابتزازها وإجبارها على التنازل عن الميراث.

وكشفت الضحية أن العائلة قررت، عقب وفاة والديها، تقسيم الميراث عند بلوغ الأخ الأصغر السن القانونية، و"لكن بعد فترة فوجئنا أنه قرّر بيع الأرض دون علمنا، ورغم محاولاتنا للتدخل فإنه أصرّ على قراره".

وأكدت إسراء، حسب تحقيقات النيابة، أنها عكفت على تربية شقيقها الأصغرين بعد وفاة والدها، وكانا بعدُ صغيرين، ولكن عندما بلغا السن القانونية أرادا الاستيلاء على ميراثها كله وحرمانها من حقوقها الشرعية، وعندما رفضت شرعا في الاعتداء عليها بالضرب والإهانات والطرد.

وقالت الطبيبة إن أحد الشقيقين جاء يوم الواقعة وطلب منها الذهاب معه لعمل توكيل له.

ثم فوجئت به يحضر سيارة بها شخص آخر أخبرها أنه صديقه، وفي الطريق تجاذب معها الحديث عن بيته وأسرته، وهو أمر لم يكن مألوفاً، وخلال حديثهما طلب شقيقها منه البحث عن مكان خالٍ من أجل "قضاء حاجته".

ثم توقفت السيارة في مكان نائٍ حيث نزل الاثنان من السيارة، قبل أن تفاجأ إسراء بهما يشرعان في الهجوم عليها من البابين الخلفيين للسيارة، حيث قيدا يديها بشريط بلاستيكي، وكمّما فمها بلاصق طبي، ثم استوليا على الذهب الذي ترتديه، وطالبها شقيقها بالتوقيع على أوراق بالتنازل عن ميراثها، لترفض وتحاول الصراخ وفتح الباب لإلقاء نفسها.

وتابعت الطبية بأن شقيقها "طلب التوجه بالسيارة إلى أرض زراعية (خالية) وجذب ملابسي السفلية وقال إنه سيقوم بتصويري وفضحي مهدداً: والله لاصورك مع صاحبي وأفضحك في الجامعة اللي أنت بتشتغلي فيها. ودفعني على كنبة السيارة وطلب من صديقه اغتصابي، ولكنني تمكنت من فتح الباب وصرخت وسمعني المارة فهُرعوا إلى السيارة ليصرخ فيهم شقيقي: دي أختي وقد ضبطتها في وضع مخلّ مع صديقي، ولما الناس شافتني جريت علي ولقيتني مقيدة فأنقذوني وقبضوا على شقيقي، ولما نزعوا اللاصق قلت لهم أنا مخطوفة فأبلغوا الشرطة".

وقرر قاضي المعارضات في محكمة قسم أول المنصورة، حبس المتهم مع صديقه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع رفض الاستئناف على قرار تجديد الحبس، بعدما وجهت إليه النيابة العامة وإلى صديقه تهم خطف وهتك عرض شقيقته والاعتداء عليها بالضرب، وإحداث إصابتها الموصوفة في التقرير الطبي.

كما أعلنت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، استجابتها لنداء الضحية التي نُشر اسمها الأول "إسراء"، وأعلنت منع أي تعاملات على قطعة الأرض ملك مورثها، إلا بعد نهاية النزاعات القضائية، حفاظاً على حقوقها الشرعية.