سياسة
2 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كلّ صباح جولة شاملة لأهمّ ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021
الرئيس التركي: الهيمنة والاستعلاء الغربي انتهيا ونظام دولي جديد يتشكل / AA
6 أكتوبر 2021

أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن الهيمنة والاستعلاء الغربي انتهيا وإن نظاماً دولياً جديداً يتشكّل، ومجلس النواب الليبي يؤجل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الرئاسية بـ30 يوماً.

الجديد على TRT عربي:

خطوة إلى الخلف.. هل نجح الرد الجزائري بإجبار ماكرون على التراجع؟

أشهرها BiP وDedi.. تعرّف أبرز تطبيقات التواصل الاجتماعي التركية البديلة

شاهد!

3 آلاف راهب في فرنسا اعتدوا جنسياً على أطفال

الرئيس التركي: الهيمنة والاستعلاء الغربي انتهيا ونظام دولي جديد يتشكل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ مرحلة استعلاء وهيمنة الدول الغربية على السياسة الدولية انتهت، والعالم بأسره وضمنه الدول الغربية، باتت تُقرّ بذلك. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "وصلنا إلى نهاية المفهوم السائد باستعلاء الغرب وإدارته للمشكلات في العالم، والجميع بات موقناً بهذا. الهيمنة الغربية التي استمرت لمئات السنين انتهت، ونظام دولي جديد بات يتشكل". [TRT عربي]

بعد الرئاسية بـ30 يوماً.. مجلس النواب الليبي يؤجل الانتخابات البرلمانية

أقرّ مجلس النواب الليبي الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر فيسبوك، إن المجلس أقرّ خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) "إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيس للبلاد بـ30 يوماً"، وأضاف أن هذا "جاء بناءً على حرص مجلس النواب على انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us