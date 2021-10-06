أهم الأحداث:

أردوغان يقول إن الهيمنة والاستعلاء الغربي انتهيا وإن نظاماً دولياً جديداً يتشكّل، ومجلس النواب الليبي يؤجل الانتخابات البرلمانية إلى ما بعد الرئاسية بـ30 يوماً.

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الرئيس التركي: الهيمنة والاستعلاء الغربي انتهيا ونظام دولي جديد يتشكل

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنّ مرحلة استعلاء وهيمنة الدول الغربية على السياسة الدولية انتهت، والعالم بأسره وضمنه الدول الغربية، باتت تُقرّ بذلك. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "وصلنا إلى نهاية المفهوم السائد باستعلاء الغرب وإدارته للمشكلات في العالم، والجميع بات موقناً بهذا. الهيمنة الغربية التي استمرت لمئات السنين انتهت، ونظام دولي جديد بات يتشكل". [TRT عربي]

بعد الرئاسية بـ30 يوماً.. مجلس النواب الليبي يؤجل الانتخابات البرلمانية

أقرّ مجلس النواب الليبي الثلاثاء، إجراء الانتخابات البرلمانية بعد 30 يوماً من انتخاب رئيس للبلاد، بعد أن كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفق خارطة طريق ترعاها الأمم المتحدة. [TRT عربي]

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر فيسبوك، إن المجلس أقرّ خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) "إجراء الانتخابات البرلمانية عقب اعتماد انتخاب رئيس للبلاد بـ30 يوماً"، وأضاف أن هذا "جاء بناءً على حرص مجلس النواب على انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب". [TRT عربي]