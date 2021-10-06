سياسة
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أكثر من 70 مليون مستخدم جديد ينضمون لتطبيق تليغرام بعد انقطاع فيسبوك
قال بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام، إن التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك يوم الاثنين. وأشار إلى أن بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة بسبب ملايين المستخدمين الجدد لكن الخدمة عملت للجميع.
أكثر من 70 مليون مستخدم جديد ينضمون لتطبيق تليغرام بعد انقطاع فيسبوك
استقبل تطبيق تليغرام أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة عطل المنصات الأخرى / AA
6 أكتوبر 2021

قال بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام للرسائل، إنّ التطبيق اكتسب أكثر من 70 مليون مستخدم جديد خلال فترة انقطاع خدمة فيسبوك، الاثنين الماضي، حيث ظلّ الناس في جميع أنحاء العالم دون خدمات الرسائل الرئيسية لما يقرب من سبع ساعات.

وألقت شركة فيسبوك باللوم في انقطاع الخدمة، الذي منع 3.5 مليار مستخدم من الوصول إلى خدمات مثل واتساب وإنستغرام وماسينجر، على تغيير ترتّب عليه خلل في منظومة الإعداد والتشكيل.

وأثّر توقُّف فيسبوك وتطبيقاته عن العمل لعدة ساعات، على البورصات العالمية بشكل غير مسبوق. من جانبه كتب دوروف على قناته على تليغرام: "تجاوز معدل النمو اليومي لتطبيق تليغرام المعدل الطبيعي بأعداد كبيرة وقد استقبلنا أكثر من 70 مليون مستخدم من منصات أخرى في يوم واحد".

وقال دوروف إنّ بعض المستخدمين في الأمريكتين ربما تعرضوا لبطء الخدمة حيث اندفع الملايين للتسجيل في نفس الوقت لكن الخدمة عملت كالمعتاد بالنسبة للأغلبية.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر، إنّ انقطاع الخدمة أظهر تداعيات الاعتماد على عدد قليل من اللاعبين الكبار وأكد الحاجة إلى المزيد من المنافسين.

وقالت روسيا إن الحادث يُظهر أن موسكو كانت محقة في تطوير منصات الإنترنت السيادية الخاصة بها وشبكات التواصل الاجتماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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