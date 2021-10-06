سياسة
3 دقيقة قراءة
"أسوأ توتر منذ 40 عاماً".. تايوان: الصين قادرة على شنّ غزو شامل في 2025
اعتبر وزير الدفاع في تايوان التوتر المتصاعد مع الصين، "الأسوأ" منذ أكثر من 40 عاماً، محذراً من أن الصين سيكون لديها القدرة على شنّ "غزو شامل" لبلاده في عام 2025.
"أسوأ توتر منذ 40 عاماً".. تايوان: الصين قادرة على شنّ غزو شامل في 2025
وزير دفاع تايوان يقول إن الصين قادرة على شن غزو شامل بحلول عام 2025 / AFP
6 أكتوبر 2021

وصف وزير الدفاع في تايوان، الأربعاء، التوتر العسكري مع الصين بـ"الأسوأ" منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك بعد أيام من تحليق أعداد قياسية من الطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وبلغ التوتر مستوى مرتفعاً جديداً بين تايبه وبكين التي تعتبر تايوان أرضاً تابعة لها، وحلّقت الطائرات العسكرية الصينية مراراً في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وعلى مدى أربعة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي، أبلغت تايوان عن دخول قرابة 150 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي.

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ، رداً على سؤال لنائب في البرلمان بشأن التوتر العسكري الحالي مع الصين، إن الوضع هو "الأخطر" منذ أكثر من 40 عاماً، منذ أن انضم إلى الجيش.

وأضاف أمام لجنة برلمانية تُراجع إنفاقاً عسكرياً خاصاً بقيمة 240 مليار دولار تايواني (8.6 مليار دولار) على أسلحة محلية الصنع، تشمل صواريخ وسفناً حربية، "بالنسبة لي كرجل عسكري، هناك حاجة إلى تحرك عاجل".

من جانبها، تقول الصين إنها يمكن أن تستعيد تايوان بالقوة إذا لزم الأمر، فيما تؤكد تايوان أنها دولة مستقلة وستدافع عن حرياتها وديمقراطيتها، وتلقي باللوم على الصين في إشعال ذلك التوتر.

وقال تشيو، إن الصين لديها القدرة بالفعل على غزو تايوان، وستكون قادرة على شنّ "غزو شامل" بحلول 2025.

وأضاف "تمتلك القدرة الآن، لكنها لن تبدأ حرباً بسهولة، حيث سيتعيّن أن تضع في الحسبان أشياء أخرى كثيرة".

وأكدت الولايات المتحدة، المورّد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان، التزامها الراسخ دعم الجزيرة، وانتقدت بكين أيضاً، بينما تُلقي الأخيرة باللوم في زيادة التوتر على سياسات واشنطن بدعم تايوان بالأسلحة، وإرسالها سفناً حربية للمرور عبر مضيق تايوان.

وسيوجَّه معظم الإنفاق العسكري الخاص في تايوان على مدى السنوات الخمس القادمة لامتلاك أسلحة بحرية منها أسلحة مضادة للسفن، تشمل أنظمة صواريخ تُنشر على البر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us