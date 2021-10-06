وصف وزير الدفاع في تايوان، الأربعاء، التوتر العسكري مع الصين بـ"الأسوأ" منذ أكثر من 40 عاماً، وذلك بعد أيام من تحليق أعداد قياسية من الطائرات الصينية في منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وبلغ التوتر مستوى مرتفعاً جديداً بين تايبه وبكين التي تعتبر تايوان أرضاً تابعة لها، وحلّقت الطائرات العسكرية الصينية مراراً في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.

وعلى مدى أربعة أيام، بدءاً من يوم الجمعة الماضي، أبلغت تايوان عن دخول قرابة 150 طائرة عسكرية صينية منطقة دفاعها الجوي.

وقال وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ، رداً على سؤال لنائب في البرلمان بشأن التوتر العسكري الحالي مع الصين، إن الوضع هو "الأخطر" منذ أكثر من 40 عاماً، منذ أن انضم إلى الجيش.

وأضاف أمام لجنة برلمانية تُراجع إنفاقاً عسكرياً خاصاً بقيمة 240 مليار دولار تايواني (8.6 مليار دولار) على أسلحة محلية الصنع، تشمل صواريخ وسفناً حربية، "بالنسبة لي كرجل عسكري، هناك حاجة إلى تحرك عاجل".

من جانبها، تقول الصين إنها يمكن أن تستعيد تايوان بالقوة إذا لزم الأمر، فيما تؤكد تايوان أنها دولة مستقلة وستدافع عن حرياتها وديمقراطيتها، وتلقي باللوم على الصين في إشعال ذلك التوتر.

وقال تشيو، إن الصين لديها القدرة بالفعل على غزو تايوان، وستكون قادرة على شنّ "غزو شامل" بحلول 2025.

وأضاف "تمتلك القدرة الآن، لكنها لن تبدأ حرباً بسهولة، حيث سيتعيّن أن تضع في الحسبان أشياء أخرى كثيرة".

وأكدت الولايات المتحدة، المورّد الرئيسي للأسلحة إلى تايوان، التزامها الراسخ دعم الجزيرة، وانتقدت بكين أيضاً، بينما تُلقي الأخيرة باللوم في زيادة التوتر على سياسات واشنطن بدعم تايوان بالأسلحة، وإرسالها سفناً حربية للمرور عبر مضيق تايوان.

وسيوجَّه معظم الإنفاق العسكري الخاص في تايوان على مدى السنوات الخمس القادمة لامتلاك أسلحة بحرية منها أسلحة مضادة للسفن، تشمل أنظمة صواريخ تُنشر على البر.