سياسة
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"لا يمكن الإفصاح عنها الآن".. إسرائيل ستوقّع اتفاقيات جديدة مع دول عربية
أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، أن إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات جديدة مع دول "لا يمكن الإفصاح عنها حالياً"، بمساعدة الولايات المتحدة والإمارات والبحرين.
"لا يمكن الإفصاح عنها الآن".. إسرائيل ستوقّع اتفاقيات جديدة مع دول عربية
وصل وصل لابيد الأسبوع الماضي في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى البحرين، اجتمع خلالها بالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة / AP
6 أكتوبر 2021

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الثلاثاء، إن إسرائيل بصدد توقيع اتفاقيات مع "دول لا يمكن حالياً الإفصاح عنها".

جاءت تصريحات لابيد بحسب هيئة البث الرسمية "كان"، وأوضح فيها أن تلك الاتفاقيات "تتم بمساعدة الولايات المتحدة، والدول الصديقة التي فتحنا سفارات لديها مؤخراً مثل المغرب والبحرين والإمارات".

وأكد لابيد أن "القضية الفلسطينية ما زالت على جدول الأعمال السياسي".

كما أشار لابيد إلى أهمية إصلاح العلاقة مع "يهود الشتات"، بعد إهمال الحكومة السابقة لذلك الملف، رغم "أهميته لإسرائيل".

والأسبوع الماضي، وصل لابيد في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى البحرين، اجتمع خلالها بالعاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة.

كما أجرى خلالها جولة في سفينة حربية تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، وقال خلال حديثه إلى قائد الأسطول الأدميرال كوبر: "عندما نتحدث عن السلام، يجب أن نتذكر ضرورة الدفاع عن هذا السلام من كل من يريد إلحاق الأذى به، جئنا هنا لتقديم الشكر على موقفك الحازم تجاه هذا الهدف المهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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