سياسة
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مطار إسطنبول.. ثاني أفضل مطار في العالم
اختار قراء المجلة المعنية بالسّفر "كوندي ناست ترافيلر"، مطار إسطنبول، بصفته "ثاني أفضل مطار في العالم". واحتلّ مطار إسطنبول المرتبة الثانية في قائمة "أفضل مطارات العالم"، بعد مطار سنغافورة، بحسب الاستطلاع الذي يُنظّم كل عام.
مطار إسطنبول.. ثاني أفضل مطار في العالم
الشركة المشغلة لمطار إسطنبول: يستمر المطار في الحصول على جوائز من المؤسسات المرموقة / AA
6 أكتوبر 2021

اختار قراء المجلة المعنية بالسفر "كوندي ناست ترافيلر"، Condé Nast Traveler، مطار إسطنبول، بصفته "ثاني أفضل مطار في العالم".

ووفقاً لبيان الشركة المشغلة لمطار إسطنبول، الأربعاء، يستمر المطار في الحصول على جوائز من المؤسسات المرموقة بفضل بنيته التحتية القوية وتجهيزه بأعلى التقنيات الرقمية.

وأعلنت "كوندي ناست ترافيلر"، في وقت سابق، وهي مجلة سفر تابعة لـ"كوندي ناست"، إحدى مجموعات النشر الرائدة في العالم، نتائج استطلاع "اختيار القراء"، وهو أحد الجوائز المرموقة.

واحتلّ مطار إسطنبول المرتبة الثانية في قائمة "أفضل مطارات العالم"، بعد مطار سنغافورة، بحسب الاستطلاع الذي يُنظّم كل عام.

وأرسل أكثر من 800 ألف قارئ حول العالم عشرات الآلاف من التقييمات والمراجعات في الاستطلاع المذكور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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