سياسة
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في إطار تحسّن العلاقات بين البلدين.. وزير خارجية قطر يزور الإمارات
أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة إلى الإمارات واجتمع بولي عهد أبو ظبي، الأربعاء، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية. وتأتي الزيارة في إطار سعي الدولتين الخليجيّتين لتحسين العلاقات بعد سنوات من الخلاف.
في إطار تحسّن العلاقات بين البلدين.. وزير خارجية قطر يزور الإمارات
وزير الخارجية القطري يُجري زيارة إلى أبو ظبي ويلتقي ولي عهدها / AA
6 أكتوبر 2021

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زار البلاد واجتمع بولي عهد أبو ظبي، الأربعاء، في إطار سعي الدولتين الخليجيّتين لتحسين العلاقات بعد سنوات من الخلاف.

وقالت الوكالة إنّ محمد بن زايد آل نهيان الحاكم الفعلي للإمارات، استقبل بن عبد الرحمن آل ثاني في أبوظبي، حيث بحثا "العلاقات الأخوية وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين".

وجاء الاجتماع في أعقاب زيارة طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني الإماراتي، إلى الدوحة في أغسطس/آب الماضي، واجتمع خلالها بأمير قطر.

ووافقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يناير/كانون الثاني الماضي على إنهاء خلاف أدى بها إلى قطع العلاقات مع قطر في 2017 بسبب اتهامات بأن الدوحة تدعم "الإرهاب"، في إشارة للجماعات الإسلامية. وتنفي الدوحة تلك الاتهامات.

وقادت الرياض والقاهرة الجهود لإصلاح العلاقات، وعيَنتا سفيرين لهما في قطر بينما لم تقم أبو ظبي والمنامة بذلك بعد. فيما أعادت جميع الدول باستثناء البحرين علاقات السفر والتجارة مع قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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