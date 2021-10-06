أكد أولاف شولتس، زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني الذي تصدر الانتخابات العامة، الأربعاء، أن لديه "تفويضاً" لتشكيل ائتلاف حكومي مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وقال في برلين: "لقد منحَنا المواطنون تفويضاً لتشكيل حكومة معاً"، في الوقت الذي اتفق فيه دعاة حماية البيئة والحزب الديمقراطي الحر وحزب شولتس على الاجتماع يوم الخميس لبدء المناقشات التمهيدية لتشكيل الائتلاف.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن حزب الخضر عن رغبته في تشكيل ائتلاف مع الاشتراكيين الديمقراطيين والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر في مؤتمر صحفي: "اقترحت للتو على (أولاف) شولتس (زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بموافقة حزب الخضر، على أن نلتقي غداً (الخميس) لمناقشات بيننا، وهذا ما سيحدث".

وقالت أنالينا بيربوك التي تشارك في رئاسة حزب دعاة حماية البيئة، في مؤتمر صحفي: "توصلنا إلى استنتاج مفاده أن من المنطقي الآن مواصلة النقاش مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر مع بحث أعمق عن أرضية مشتركة".

واستبعد "الخضر" الذين احتلوا المركز الثالث في الانتخابات التي طوت صفحة أنغيلا ميركل في ألمانيا، تشكيل تحالف مع الديمقراطيين المسيحيين في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي الذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات.

وتابعت بيربوك بأن "الدولة لا تستطيع تحمُّل جمود طويل" في إشارة إلى أشهر المحادثات التي شلّت ألمانيا والاتحاد الأوروبي في نهاية الاقتراع السابق في 2017.

وقالت بيربوك: "نقترح الآن أن يواصل حزب الشعب الديمقراطي المناقشة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر" لتشكيل ائتلاف سُمّي "إشارة المرور"، مضيفة أن "مصلحتنا تكمن في إنجاز الأمور بسرعة".

من جهته أوضح روبرت هابيك، الرئيس الآخر لحزب الخضر، أن "مناقشات الأسابيع الأخيرة كشفت أن أكبر نقاط الالتقاء في المحتوى في إطار هذا الاقتراح (أي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر) ممكنة خصوصاً في مجال السياسة الاجتماعية"، واعتبر أنه لم يُتوصل إلى اتفاق بعد.