قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من موسكو الأربعاء، إنه يتوقع استئناف المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني في العاصمة النمساوية فيينا قريباً، حسب وكالة إرنا الإيرانية.

وأضاف عبد اللهيان عقب محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: "نضع اللمسات الأخيرة حالياً على المشاورات في هذا الصدد، وسنستأنف قريباً مفاوضاتنا في فيينا".

وأشار إلى استعداد طهران لتنظيم إجراءات زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي للبلاد.

من جهته أكّد لافروف أن إيران "مستعدة" للمحادثات وأن "المجتمع الدولي ينتظر من الولايات المتحدة عودتها إلى شرعية الاتفاق النووي وإلغاء القيود غير القانونية" التي تستهدف طهران.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق الأربعاء، أن لافروف تَحدَّث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وبحثا مسألة استئناف المفاوضات مع إيران.

وفي يونيو/حزيران الماضي توقفت مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي الذي وقّعَته طهران في 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

وأتاح الاتفاق النووي رفع كثير من العقوبات الدولية، ولا سيما الاقتصادية، عن إيران، مقابل تقييد أنشطة برنامجها النووي وضمان سلميته.