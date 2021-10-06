سياسة
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العراق يكشف عن خطوط لإنتاج أسلحة وعتاد عسكري بالتعاون مع تركيا
أكد رئيس هيئة التصنيع العسكري العراقية أن "الهيئة تعمل على إنشاء خطوط لإنتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية لأغراض أمنية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التركي بهذا الصدد".
العراق يكشف عن خطوط لإنتاج أسلحة وعتاد عسكري بالتعاون مع تركيا
محمد الدراجي يقول إن بلاده ستنشئ خطوطاً لإنتاج الأسلحة والعتاد العسكري، بالتعاون مع تركيا / AA
6 أكتوبر 2021

قال رئيس هيئة التصنيع العسكري العراقية محمد الدراجي، الأربعاء، إن بلاده ستنشئ خطوطاً لإنتاج الأسلحة والعتاد العسكري، بالتعاون مع تركيا.

وأفاد الدراجي لصحيفة "الصباح" (رسمية)، بأن "الهيئة العامة للصناعات الحربية (حكومية) تعمل على إنشاء خطوط لإنتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية لأغراض أمنية، وذلك بعد الاتفاق مع الجانب التركي بهذا الصدد".

وأضاف أن "الخطوط الإنتاجية سيجري إنشاؤها عن طريق الاستثمار، وتشمل نقل التكنولوجيا التركية لخطوط الإنتاج العراقية، ويكون التصنيع بأيدٍ محلية لغرض بناء صناعة عسكرية داخل البلاد، وتزويد القوات الأمنية بالعتاد والتقليل من عملية الاستيراد".

وأردف: "هيئة التصنيع العسكري تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع أنواع الأسلحة والصناعات الحربية، لاسيما بعدما شهدت افتتاح عدد من خطوط الإنتاج خلال المدة الماضية".

وقبل العام 2003، كان العراق ينتج أنواعاً مختلفة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة والثقيلة، والعتاد المختلف، تحت إشراف هيئة التصنيع العسكري، التي ألغيت إبان الغزو الأمريكي للبلاد.

وبدأ العراق في سبتمبر/أيلول 2019، أولى الخطوات لاستعادة الصناعة العسكرية بعد مصادقة البرلمان على قانون لإحياء الهيئة.

وفي أغسطس/آب الماضي، أجرى وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، مباحثات في تركيا بشأن توقيع ثلاثة عقود لاستيراد طائرات مُسيرة ومروحيات هجومية ودفاعات جوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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