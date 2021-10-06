سياسة
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أزياء افتراضية.. الموضة الجديدة ستكون ملابس لا يمكن ارتداؤها حقاً
يتوقع رواد الموضة الرقمية أن يتمكن الجميع يوماً ما من ارتداء ملابس بألوان وتصميمات تبدو مستحيلة، من خلال التنزه في مستودعات افتراضية ضخمة، وتجربتها فورياً ثم التخلص منها ومعاودة التجربة.
أزياء افتراضية.. الموضة الجديدة ستكون ملابس لا يمكن ارتداؤها حقاً
يمكن لهذا الاقتراح أن يجذب الأشخاص "دون سن العشرين الذين لم يشهدوا في حياتهم على العالم غير الرقمي"
6 أكتوبر 2021

فيما بدأت عروض الأزياء الحضورية تعود تدريجياً إلى عواصم الموضة الكبرى، بات في إمكان محبي أحدث الصيحات الظهور بملابس يمكن ارتداؤها حصراً على الشبكات الاجتماعية أو ألعاب الفيديو، في ظاهرة أجّجَتها تدابير الإغلاق العالمية ومن شأنها إحداث رجة كبيرة في القطاع.

وتتراوح أسعار هذه الملابس الاستشرافية التي ينجزها مصممون يافعون، بين بضع عشرات من الدولارات أو البتكوين، وآلاف منها، في حال أراد الزبون التمتع بتصميم حصري عالمياً.

وتحصل هذه التداولات من خلال تكنولوجيا NFT (الرموز غير القابلة للاستبدال)، وتوجد أيضاً أزياء يمكن للأشخاص إلباسها للصورة الرمزية (أفاتار) المفضلة لديهم.

ويتشكّل بذلك عالم مليء بصور مركبة وأشخاص مزوَّدين بنظارات سوداء سميكة يتحركون تبعاً لما يظهر لهم في هذا الـMetaverse (عالم موازٍ) كما في فيلم Ready Player One لستيفن سبيلبرغ الصادر سنة 2018.

لا انبعاثات كربونية

وتقول الناطقة باسم شركة The Fabricant الهولندية الناشئة ميكاييلا لاروس: "نحن نبدع بلا شيء مادي بتاتاً. الموضة هي تجربة قبل أي شيء. لا نحتاج إلى حكم حتى يتكوّن لدينا بصورة مادية الشعور المتأتي من ارتداء ملابس مذهلة".

وبدأت The Fabricant في صنع ملابس رقمية سنة 2018 مع نحو 20 مصمم أزياء وغرافيك، لكن إيرادات الشركة حقّقَت ارتفاعاً كبيراً مع جائحة كوفيد-19، وفق لاروس.

وتعمل الشركة مع ماركات بارزة، بينها Puma وTommy Hilfiger، لتصميم ملابسها بالأبعاد الثلاثية، مما يتيح تقليص نفقاتها الإنتاجية.

غير أن ما تسعى إليه الشركة يتخطى هذه الحدود ويتجه نحو عالم Metaverse، وهي "تشكيلة من العوالم الافتراضية"، حسب لارس.

ومع هوية افتراضية ونظارات، يمكن للزبون التحدث مع مستشارين افتراضيين أيضاً وشراء ملابس وإعادة بيعها لمستهلك آخر.

بذلك تساعد الشركة الزبون على التعبير عن ذوقه في الملابس بلا استخدام لمواد أولية أو إصدار انبعاثات لثاني أكسيد الكربون.

ويمكن لهذا الاقتراح أن يجذب الأشخاص "دون سنّ العشرين الذين لم يشهدوا في حياتهم على العالم غير الرقمي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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