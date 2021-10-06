سياسة
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محكمة بريطانية: حاكم دبي اخترق هواتف طليقته وفريق محاميها.. كيف رد بن راشد؟
نفى حاكم دبي ما خلصت إليه محكمة بريطانية من أنه اخترق هاتف زوجته السابقة الأردنية هيا بنت الحسين وهواتف فريق محاميها، وقال إنه دائماً ما أنكر هذه المزاعم ومستمر في إنكارها، مضيفاً أن النتائج تستند إلى صورة غير مكتملة.
محكمة بريطانية: حاكم دبي اخترق هواتف طليقته وفريق محاميها.. كيف رد بن راشد؟
يأتي بيان حاكم دبي بعد أن قضت المحكمة العليا في إنجلترا بأنه أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة ومحاميها
6 أكتوبر 2021

رفض محمد بن راشد آل مكتوم رئيس وزراء الإمارات وحاكم دبي الأربعاء، ما خلصت إليه محكمة بريطانية من أنه اخترق هاتف زوجته السابقة الأردنية هيا بنت الحسين وهواتف فريق محاميها.

وقال آل مكتوم في بيان إنه دائماً ما أنكر هذه المزاعم ومستمرّ في إنكارها، مضيفاً أن النتائج تستند إلى صورة غير مكتملة.

وأضاف حاكم دبي أنه "ليس من المناسب له كرئيس للحكومة تقديم أدلة بشأن هذه الأمور الشخصية الحساسة أو عبر مستشاريه في محكمة أجنبية".

يأتي بيان حاكم دبي بعد أن قضت المحكمة العليا في إنجلترا بأنه أصدر أوامر بالتجسس على هواتف زوجته السابقة هيا بنت الحسين وفريق محاميها في إطار "حملة ترويع وتهديد مستمرة" خلال معركة حضانة أطفالهما.

وقالت المحكمة إن آل مكتوم استخدم برنامج "بيغاسوس" الذي تطوره شركة NSO الإسرائيلية، بغية اختراق هاتف هيا، أخت العاهل الأردني الملك عبد الله غير الشقيقة، وهواتف بعض المقربين منها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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