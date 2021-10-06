أجرى مسؤولون أمريكيون الأربعاء، مباحثات حول البرنامج النووي الإيراني، مع مسؤولين إسرائيليين وروس.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه التقى قائد الأسطول الخامس الأمريكي براد كوبر وبحث معه مواجهة "التهديد الإيراني" وأهمية الوجود الأمريكي بالشرق الأوسط.

جاء ذلك في تغريدة لغانتس على تويتر تَطرَّق خلالها إلى تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالمسؤول العسكري الأمريكي الذي يزور إسرائيل في زيارة غير معلنة.

وقال غانتس: "التقيت هذا الصباح برفقة رئيس الأركان (الإسرائيلي أفيف كوخافي) مع قائد الأسطول الخامس براد كوبر الذي يزور إسرائيل".

وأضاف: "بحثنا أهمية الوجود الأمريكي بالشرق الأوسط، وكذلك مواضيع استراتيجية أخرى على رأسها مواجهة التهديد الإيراني، وعدوان إيران الإقليمي الذي يقوّض الاستقرار في المنطقة وفي دول العالم كله".

في سياق ذي صلة، قال موقع "واللا" العبري الأربعاء، إن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد سيبدأ الجمعة زيارة لواشنطن يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لإجراء محادثات حول الملف النووي الإيراني.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى أن زيارة لابيد لواشنطن ستستمرّ يومين وسيلتقي خلالها وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونائبة الرئيس كاميلا هاريس.

وحسب المصدر ذاته، تضغط إسرائيل على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لصياغة خطة بديلة في حال عدم استئناف المحادثات النووية مع إيران قريباً.

والثلاثاء أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أنها تعتقد أن الدبلوماسية لا تزال الطريقة المثلى لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

جاء ذلك وفق ما صرّح به مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال المحادثات الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن إيران التي عُقدت الثلاثاء في واشنطن، حسب موقع "واللا" وصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتعارض إسرائيل بشدة إحياء اتفاق نووي وقّعَته إيران في 2015 مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وألمانيا، لكن واشنطن انسحبت منه في 2018.

مباحثات مع روسيا

من جانبه ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأربعاء، أنه تحدث إلى نظيره الروسي سيرجي لافروف بشأن عودة العمل بالاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية وأن موسكو وواشنطن لديهما اهتمام مشترك بهذه القضية.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بباريس: "أعتقد أن الولايات المتحدة وروسيا لديهما اهتمام مشترك برؤية العودة المتبادلة لالتزام خطة العمل الشاملة المشتركة... أتيحت لنا فرصة لمقارنة الملاحظات بشأن الموضع الذي نقف فيه وذلك الذي نأمل الوصول إليه".