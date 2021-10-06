سياسة
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الرئيسان الأمريكي والصيني يعتزمان عقد لقاء "افتراضي".. هل يحتويان التوتر؟
أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه اتُّفق مبدئياً على عقد "لقاء ثنائي افتراضي" بين الرئيسين الأمريكي والصيني.
الرئيسان الأمريكي والصيني يعتزمان عقد لقاء "افتراضي".. هل يحتويان التوتر؟
تقارير صحافية ذكرت أن شي لن يحضر قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة في روما / Reuters
6 أكتوبر 2021

قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني تشي جين بينغ يعتزمان عقد لقاء "افتراضي" قبل نهاية السنة الحالية.

وأشار المسؤول في تصريح لصحافيين طالباً عدم الكشف عن هويته، إلى "اتفاق مبدئي" على عقد "لقاء ثنائي افتراضي"، مضيفاً أن "الرئيس أعرب عن رغبته في رؤية شي، وهو أمر لم يحصل منذ سنوات. ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء ولو افتراضياً".

وأشار المسؤول إلى تقارير صحافية ذكرت أن شي لن يحضر إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة في روما التي كانت ستشكّل فرصة للقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني.

وجاء الإعلان عن هذا اللقاء الافتراضي في حين التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سالفيان في زيوريخ، كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن هذه المباحثات استمرت ست ساعات.

واشتد التوتر بين البلدين بسبب سلوك الصين حيال تايوان، وقرار الولايات المتحدة بيع غواصات نووية الدفع لأستراليا، والخلافات التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصاً تلك التي تطال المسلمين الأويغور.

والاثنين أعلنت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي أنها ستجري قريباً محادثات مع نظيرها الصيني.

وقد أجرى بايدن الذي يعرف الرئيس الصيني منذ سنوات، اتصالين هاتفيَّين معه منذ توليه الرئاسة، وجرى الاتصال الثاني الذي استمر 90 دقيقة الشهر الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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