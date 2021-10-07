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الرئيس التركي يقول إن اقتصاد بلاده يواصل نموه بتسريع الاستثمار والإنتاج، وفرنسا تُعيد سفيرها إلى أستراليا وتقول إن الخلاف مع واشنطن مستمرّ.

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أردوغان: اقتصاد تركيا يواصل نموه بتسريع الاستثمار والإنتاج

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنّ اقتصاد البلاد يواصل نموه من خلال تسريع الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف. [TRT عربي]

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الأربعاء، خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية"، بمقر البرلمان في العاصمة أنقرة. [TRT عربي]

وأفاد أردوغان بأنّ اقتصاد تركيا يواصل النموّ من خلال تسريع الاستثمار والإنتاج والصادرات والتوظيف، في وقت يواجه فيه العالم عواقب وخيمة لوباء كورونا والكوارث الطبيعية. [TRT عربي]

وأشار الرئيس التركي إلى أنّ حكومته تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولياتها حتى لا يفوتها التحوّل العالمي السياسي والاقتصادي. [TRT عربي]

وشدّد على أن حكومته تُولي تحسين العلاقات مع الدول الأخرى ومنصات التعاون الدولي وإنهاء المشكلات اهتماماً. [TRT عربي]

وقال: "سنواصل طريقنا من خلال اتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تضع بلدنا في قمة نظام الإدارة العالمي الجديد، بواسطة البنية التحتية القوية التي بنيناها في السنوات الـ19 الماضية". [TRT عربي]

فرنسا تعيد سفيرها إلى أستراليا وتقول إن الخلاف مع واشنطن مستمرّ

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأربعاء، إنّ باريس ستُعيد سفيرها إلى أستراليا بعد سحبه بسبب خلاف نشب إثر إلغاء صفقة غواصات فرنسية. [TRT عربي]

وقال لودريان أثناء جلسة برلمانية: "طلبت الآن من سفيرنا العودة إلى كانبيرا مع مهمّتين هما المساهمة في إعادة تحديد شروط علاقتنا مع أستراليا في المستقبل، والدفاع بحزم عن مصالحنا في التطبيق الملموس للقرار الأسترالي القاضي بإنهاء برنامج الغواصات". [TRT عربي]

من جهة أخرى قال لودريان إنّ خلافاً مع واشنطن بشأن قرار أستراليا التخلي عن عقد شراء غواصات فرنسية ما زال خطيراً ولم يُحَلّ بعد، على الرغم من تأكيده إجراء محادثات مهمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في باريس. [TRT عربي]

وأضاف لودريان: "الأزمة خطيرة، لم تُحَلّ بمجرد استئناف الحوار، وسوف تستمرّ. للخروج منها سنحتاج إلى أفعال بدلاً من الأقوال"، مؤكداً أنّ الجانبين يعملان على تحقيق نتائج بنهاية أكتوبر/تشرين الأول. [TRT عربي]