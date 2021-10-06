صدّق البرلمان التركي مساء الأربعاء، على اتفاقية باريس للمناخ، للمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ.

وصوّتَت كل الأحزاب التركية الممثلة في البرلمان بالإجماع بـ"نعم" للتصديق على الاتفاقية في تصويت شارك فيه 353 عضواً.

يأتي ذلك بعدما وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي على مشروع قانون يعتبر اتفاقية باريس للمناخ مناسبة للتصديق عليها.

ووافق على مشروع القانون بالإجماع أعضاء اللجنة التي عقدت جلسة الثلاثاء، برئاسة النائب عن حزب العدالة والتنمية عاكف تشاغاطاي قليج.

يُشار إلى أن تركيا من الدول التي أبدت تأييدها لاتفاقية باريس للمناخ عام 2015، إلا أنها لم تطرحها على برلمانها للتصديق خلال الفترة الماضية، بسبب اعتراضها على الإجحاف الذي كان يطالها في ما يتعلق بموضوع الالتزامات.

ومؤخراً أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الحكومة قررت طرح الاتفاقية على أجندة البرلمان للتصديق عليها، إثر مستجدات حصلت في الموضوع وتعهدات قُدّمَت لتركيا.