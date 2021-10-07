لقي ما لا يقلّ عن 20 شخصاً مصرعهم وأصيب أكثر من 200 آخرين بجروح جرّاء زلزال بقوّة 5.7 درجات ضرب إقليم بلوشستان في جنوب باكستان فجر الخميس، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم، ضياء الله لانغاو، لوكالة الصحافة الفرنسية: "المعلومات التي وردتنا تُفيد بأنّ 20 شخصاً قتلوا جرّاء الزلزال. عمليات الإنقاذ لا تزال جارية".

وأضاف أنّ "أكثر من 200 شخص أصيبوا بجروح".

من جهته قال المسؤول الكبير في حكومة إقليم بلوشستان، سهيل أنور هاشمي، للصحافة الفرنسية إنّ العديد من الضحايا قضوا جرّاء سقوط أسقف أو جدران عليهم، مشيراً إلى أنّ من بين القتلى امرأة وستة أطفال.

وأضاف: "سنرسل قريباً طائرات هليكوبتر إلى المنطقة لدعم عمليات الإغاثة وإخلاء الجرحى".

من جانبه قال رئيس هيئة إدارة الكوارث في الإقليم نصير نصار إنّ "ما بين 15 و20 شخصاً لقوا مصرعهم حتى الآن، وحصيلة القتلى قد ترتفع أكثر".

ووفقاً للمركز الأمريكي للمسح الجيولوجي فإنّ الزلزال ضرب في الساعة 22:01 (ت.غ) الثالثة فجراً بالتوقيت المحلّي، ومركزه يقع على عمق 20 كلم وعلى بُعد 100 كلم من عاصمة الإقليم كويتا، وقد شعر به سكّان هذه المدينة والعديد من مدن وبلدات الإقليم.

وهارناي أكثر المناطق التي تضرّرت من الزلزال، وهي مدينة جبلية يصعب على فرق الإغاثة الوصول إليها لعدم وجود طرق معبّدة كما أنّ شبكات الكهرباء والهاتف فيها بدائية.

وقال زاهر تارين المسؤول في مستشفى هارناي العام: "الزلزال أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة، مما اضطرّ العاملين في المستشفى الذي يعاني أصلاً ضعفاً في التجهيزات، إلى العمل في الظلام".

وأضاف "نعمل بدون كهرباء باستخدام المصابيح وأنوار الهواتف المحمولة".

وأوضح أنّ "غالبية الجرحى الذين وصلوا إلى المستشفى يعانون كسوراً في الأطراف. لقد أُعيد عشرات الأشخاص إلى منازلهم بعدما تلقّوا الإسعافات الأولية، وهناك نحو 40 شخصاً آخرين إصاباتهم خطيرة ونُقلوا إلى مدينة كويتا في سيارات إسعاف".

وتشهد باكستان زلازل باستمرار لوقوعها فوق نقطة التقاء الصفائح التكتونية الهندية والأوروبية الآسيوية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، أدّى زلزال بقوة 7.5 درجات إلى مقتل 400 شخص في باكستان وأفغانستان.

وقبل عشر سنوات، في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2005، خلّف زلزال بقوة 7.6 درجات أكثر من 73 ألف قتيل و3.5 مليون مشرّد، غالبيتهم في الشطر الخاضع للسيطرة الباكستانية من كشمير.