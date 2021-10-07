سياسة
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"خيبة أمل".. واشنطن تعرب عن قلقها حيال تأييد حكم بالسجن على ناشط سعودي
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، يعرب عن خيبة أمل بلاده من الحكم بالسجن مدة 20 عاماً، على الموظف في المجال الإنساني عبدالرحمن السدحان، لممارسته حقه في حرية التعبير بشكل سلمي.
"خيبة أمل".. واشنطن تعرب عن قلقها حيال تأييد حكم بالسجن على ناشط سعودي
السعودية أيدت حكماً بسجن السدحان لمدة 20 عاماً فضلاً عن حظر السفر خارج البلاد لمدة 20 عاماً أخرى  / AP
7 أكتوبر 2021

أدانت الخارجية الأمريكية تأييد السلطات السعودية حكماً مسبقاً بالسجن 20 عاماً بحق موظف سعودي سابق عمل في الهلال الأحمر.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس في بيان، عن "خيبة أمل بلاده من الحكم بالسجن مدة 20 عاماً، يليها منع السفر لنفس المدة، على الموظف في المجال الإنساني عبدالرحمن السدحان، لممارسته حقه في حرية التعبير بشكل سلمي".

وأضاف برايس: "نتابع قضيته من كثب، نحن قلقون من التقارير حول تعرّض السيد السدحان لسوء معاملة وعدم وجود إمكانية لديه للحديث مع أفراد عائلته وعدم تطبيق ضمانات لمحاكمة عادلة".

وأردف: "أكدنا للمسؤولين السعوديين على كافة المستويات أن الممارسة السلمية للحقوق العامة يجب أن لا تكون مطلقاً، جريمة يُعاقب عليها".

وشدد على مواصلة الإدارة الأمريكية اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان في علاقاتها مع السعودية "والحثّ على إجراء تعديلات حقوقية تسهم في احترام حقوق الإنسان لدى جميع الناس".

جدير بالذكر أن السدحان، الذي تقيم عائلته بالولايات المتحدة الأمريكية، كان قد اختفى عن الأنظار عام 2018 أثناء عمله في الهلال الأحمر السعودي، قبل أن تُعلن السلطات السعودية في 20 فبراير/شباط 2020 اعتقاله.

وفي أبريل/نيسان الماضي، صدر حكم بسجن السدحان لمدة 20 عاماً، فضلاً عن حظر السفر خارج البلاد لمدة 20 عاماً أخرى بعد انقضاء مدة العقوبة، وهذا ما صادقت عليه المحكمة مؤخراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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